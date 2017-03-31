7 наиболее распространенных проблем с ногами весной и летом

Приближается весна, и скоро мы уберем зимние сапоги, уменьшим длину юбок и подставим ноги солнцу... Какие проблемы с ногами беспокоят клиентов весной и летом? Об этом рассказывает дерматолог клиники дерматологии «Dermatoloģijas klīnika» «Veselības centrs 4» Анда Апине.

Отек и ощущение тяжести

Долгожданная весна с солнечной и теплой погодой может превратиться в кошмар, причиной которого будут отекшие и уставшие ноги. Самой распространенной проблемой летом считается отек и сильное ощущение тяжести в ногах. Есть различные стадии отека ног. В начальной стадии появляется нерегулярный отек ног. Различают два типа причин отека – заболевания поверхностных вен и лимфатический отек, который может образоваться после перенесенного вирусного заболевания, приема медикаментов, а также в других случаях. Более поздней стадией является хроническая венозная недостаточность (ХВН). Если проблема с отеком ног повторяется регулярно, ее не следует оставлять без внимания, поскольку он может быть одним из первых симптомов венозной недостаточности, проблема может прогрессировать и привести к дальнейшим осложнениям – с дальнейшим образованием тромбов в глубоких венах. Лучше своевременно проконсультироваться у флеболога, который установит причину отека ног. Пока проблема не запущена, возможно успешное, быстрое и безболезненное лечение. К тому же есть множество различных решений, как помочь ногам летом, но их лучше всего посоветует врач.

Лишние волосы

При приближении лета актуальным становится вопрос о лишнем оволосении. На протяжении многих лет люди успешно решают эту проблему с помощью IPL (интенсивного пульсирующего света) и лазера, уничтожающего корень волоска или фолликул. После этой процедуры волос не способен расти. Поскольку для волос характерен особый жизненный цикл, состоящий из нескольких фаз, необходимо считаться с тем, что для достижения желаемого результата потребуются 4-5 процедур с месячным перерывом, иногда больше. Затем коррекцию проводят один раз в полгода или год. В зависимости от типа волоса применяется соответствующая аппаратура IPL или лазерной эпиляции.

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Сейчас в «Veselības centrs 4» доступен александритовый лазерDEKA Motus AX, который не только является новейшей лазерной системой, доступной в Латвии и Прибалтике, но и на основании клинических исследований признан самым эффективной и безопасной технологией лазерной эпиляции в мире. Хотя лазер работает с очень большой мощностью, которая дает возможность достичь результата гораздо быстрее, в комбинации с технологией MOVEO пациенту гарантируется полная безопасность. Процедура не вызывает раздражения кожи, изменения цвета кожи, чувство жжения, поэтому подходит для чувствительных участков. Хотя наконечник этого лазера небольшой, процедура проходит гораздо быстрее, чем при применении других доступных в Латвии лазеров. Скорость, безопасность и устойчивый результат – основные достоинства этого лазера. Второе устройство, которое необходимо упомянуть, – александритовый лазер CANDELA Gentlelase Pro-U, который также обеспечивает эффективную и безопасную обработку кожи. Перед лазерным импульсом устройство выделяет небольшую дозу криогена, который охлаждает кожу до оптимальной температуры. Чтобы энергия лазера была направленно прямо в волосяной фолликул и не вредила окружающей ткани, время импульса лазера точно калибруется.

Расширенные поверхностные сосуды и доброкачественные сосудистые новообразования

Врожденные особенности, беременность, солнце, горячие процедуры и даже интенсивно нагревающие средства от целлюлита могут способствовать появлению поверхностных кровеносных сосудов. Они могут быть тонкими, нитеобразными или более толстыми светлого, темно-красного или синего цвета. На ногах часто появляются ангиомы в виде сеточки. Они могут быть величиной от 2 мм до 1,5 см и напоминать ярко-красную, изредка синеватую изогнутую сетку расширенных сосудов вокруг выраженного центрального капилляра. Они бывают у молодых людей, а также у женщин во время беременности. Зачастую они сопровождаются заболеваниями вен, а также являются серьезным симптомом болезней печени – вирусного гепатита и алкогольного цирроза. Обычно такие проблемы с сосудами устраняют с помощью термокоагулятора или лазерной хирургии, когда сосуды «заваривают», и они больше не могут расти. Особенно следует отметить лазер CANDELA Vbeam™ Perfecta, с помощью которого можно корректировать поверхностные сосуды лица и ног, а также синеватые вены диаметром до 3 мм. Другими лазерами это сделать невозможно. Это очень щадящая технология, поскольку система DCD (Dynamic Cooling Device) охлаждает кожу, уменьшает боль и защищает кожу от ожогов. Это очень важный фактор, поскольку при ликвидации сосудов нельзя применять какой-либо метод обезболивания.

В случае повреждений отдельных сосудов применяют также пенную склеротерапию, во время которой в вену вводится вспененный препарат, разрушающий внутренний слой вены, в результате чего вена закрывается. Для более точной и эффективной склеротерапии применяется специальное устройство галогенового света Transilluminator. Его можно использовать и для предоперационного обозначения вен.

Однако, чтобы сделать все описанные выше процедуры, сначала необходимо посетить флеболога – специалиста по венам, который проведет обследование (дуплекс-сонографию вен) и выяснит, является ли это только косметической проблемой или есть проблема в глубоких сосудах ног, требующая дополнительного лечения.

Доброкачественные пигментные новообразования и новообразования соединительной ткани

С началом летнего сезона стоит осмотреть кожу ног: новообразования, которые на ней находятся, поскольку зачастую родинки, которые превращаются в злокачественную опухоль кожи меланому, находятся в области конечностей.

Следует обратить внимание на все родинки, которые изменились за короткое время: стали темнее, у них появилось более двух цветов, например, черный, синий, контуры стали расплывчатыми. Следует также обратить внимание, если родинка становится болезненной, начинает кровить. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу, который обследует родинку.

Как защитная реакция организма после травмы могут появиться дерматофибромы – твердые новообразования небольшого размера от светлого до темно-коричневого или красного цвета. Эти новообразования часто появляются после укусов насекомых, а также после ваксации или эпиляции. Они могут появиться на бедре или голени. Дерматофибромы безболезненны, но если они визуально мешают, единственный способ, как их убрать – небольшая хирургическая операция.

Грибковые инфекции

Различные грибки могут появиться на стопе, на коже между пальцами и на ногтях, что вызывает чувство дискомфорта и неприятный запах, а также может изменить внешний вид кожи и ногтей. Кожа на ногах может шелушиться, ногти могут изменить цвет, стать желтыми и даже коричневыми, стать более плотными и крошиться. Чтобы поставить правильный диагноз, необходимо обратиться к дерматологу, который возьмет анализы из поврежденной кожи или ногтей и назначит правильное лечение. К счастью, сейчас для лечения ногтей не требуется их удалять. Для лечения грибка ногтей применяют лазерные технологии. К тому же энергия луча не повреждает окружающие ткани, это безопасный и безвредный для здоровья метод. У процедуры нет побочных эффектов, она практически безболезненна, поэтому обезболивающая терапия не требуется. Еще одним положительным фактором является то, что лечение щадящее и не влияет на рост нового ногтя.

Доброкачественные новообразования вирусного происхождения

Кожа ног, особенно ступней и пальцев, является благоприятной средой для развития бородавок. Бородавки – доброкачественные новообразования кожи, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), и визуально они могут выглядеть по-разному: небольшие, слегка приподнятые над кожей, или огромные сливающиеся новообразования. Для ликвидации бородавок применяют криотерапию, кислоты (трихлоруксусную кислоту) и лазерную терапию, закрывающую питающие бородавку сосуды.

Сухая и шелушащаяся кожа

После зимы сухая, шелушащаяся кожа появляется не только на лице, но и на ступнях. В этом случае она вызвана синтетическими чулками, сухим воздухом из-за центрального отопления, статическим электричеством от одежды. Летом беспокойство вызывает сухая кожа на ступнях, вызывающая утолщение кожи и ее шелушение, кожа становится слишком чувствительной и поэтому более восприимчива к воспалениям (болезням). Внешне невинные «шлепанцы» являются самым настоящим врагом для любой стопы, поскольку при каждом шаге твердая подошва ударяется о пятку и травмирует ее. Сначала незаметно, а затем ощутимо и хорошо видно, как на здоровой пятке появляются свидетельствующие о проблемах трещины. Эти деформации затрагивают не только пятки, из-за них ослабевает общий иммунитет к факторам окружающей среды, воспалениями и болезням. К сожалению, в теплое время года повышается количество заболеваний сосудов и вен, что отнимает (не обеспечивает) необходимые ступням питательные вещества, приводя к появлению заусениц, валиков и ломких ногтей.

Если что-то вызывает подозрения – возникшие изменения на ногтях, между пальцами или в косточках ступней, рекомендуется посетить специалиста по подиатрии. Чем быстрее изменения будут обнаружены, тем легче, с меньшими усилиями и средствами их можно будет устранить. Но, возможно, вы получите подтверждение, что нет причин волноваться!

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