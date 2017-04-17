Ученые назвали 10 продуктов, которые однозначно влияют на продолжительность жизни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые назвали шесть продлевающих жизнь и четыре смертельно опасных продукта

Ученые установили четкие взаимосвязи между употреблением десяти продуктов, питательных веществ и смертностью от так называемых кардиометаболических заболеваний. Проще говоря, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые занимают первое место среди причин преждевременной смертности в нашей стране и многих других государствах, а также диабете, который может резко снизить качество жизни в пожилом возрасте и привести к тяжелейшим осложнениям.

«Комсомольская правда» публикует список продуктов, которые реально продлевают жизнь, а также являются наиболее вредными для человека.

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Главным элементом питания, которого не хватает большинству населения Земли для профилактики таких болезней, исследователи назвали ценные полиненасыщенные кислоты омега-3. Кроме морепродуктов полезные кислоты омега-3 в большом количестве содержатся в льняном масле, подсказывает профессор Медведев. Также омега-3 есть в рапсовом масле, грецких орехах и в листовой зелени.

В списке важных для долгой жизни продуктов, которых не хватает в рационе многих людей, оказались также орехи и семена, овощи, фрукты, цельные зерна и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах.

А вот среди продуктов и веществ, однозначно повышающих риск тяжелых заболеваний и преждевременной смерти от них, исследователи выделили соль (большинство населения злоупотребляют ею, превышая безопасное количество), переработанное мясо — колбасы, сосиски, сардельки и т.п., подслащенные сахаром напитки (соки, газировка и прочее), а также красное мясо (говядина, баранина, свинина).

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