Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы

Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи. Специалисты рассказали, кому совершенно не нужно отказываться от их употребления.
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На страницах журнала «Вестник Здоровья» медики дали рекомендации в отношении картофеля и бананов. По их словам, в ходе комплексных наблюдений было зафиксировано, что
их употребление благоприятно сказывается на состоянии гипертоников. Данный эффект ученые связывают с присутствием калия в составе этих продуктов.
«Присутствие в рационе питания продуктов, содержащих калий, помогает избавиться от проблем с артериальным давлением», - констатировали эксперты.
То обстоятельство, что калий благотворно воздействует на структуру крови, делает продукты с ним полезными не только при склонности к скачкам давления, пояснили медработники.
Такие продукты при регулярном употреблении способствуют улучшению состояния кожного покрова, поэтому их следует есть и тем людям, которым хорошо знакомы дерматологические проблемы,
добавили они.
Кроме того, продукты с калием помогают поддерживать моложавый и свежий вид кожи, защищают от появления ранних морщин. Калий ускоряет деление клеток, благоприятно влияя на упругость кожи, сообщили специалисты.
Что важно, по их словам, - блюсти норму при употреблении таких продуктов, не переедать.
Как и любой нутриент, калий может оказывать негативное влияние на здоровье человека, если в организме наблюдается его переизбыток,
отметили врачи.
Напомним, что, помимо картошки и бананов, калия много в орехах.Еще по этой теме