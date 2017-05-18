Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Radka Linkova/Scanpix

Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи. Специалисты рассказали, кому совершенно не нужно отказываться от их употребления.

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На страницах журнала «Вестник Здоровья» медики дали рекомендации в отношении картофеля и бананов. По их словам, в ходе комплексных наблюдений было зафиксировано, что

их употребление благоприятно сказывается на состоянии гипертоников. Данный эффект ученые связывают с присутствием калия в составе этих продуктов.

«Присутствие в рационе питания продуктов, содержащих калий, помогает избавиться от проблем с артериальным давлением», - констатировали эксперты.

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То обстоятельство, что калий благотворно воздействует на структуру крови, делает продукты с ним полезными не только при склонности к скачкам давления, пояснили медработники.

Такие продукты при регулярном употреблении способствуют улучшению состояния кожного покрова, поэтому их следует есть и тем людям, которым хорошо знакомы дерматологические проблемы,

добавили они.

Кроме того, продукты с калием помогают поддерживать моложавый и свежий вид кожи, защищают от появления ранних морщин. Калий ускоряет деление клеток, благоприятно влияя на упругость кожи, сообщили специалисты.

Что важно, по их словам, - блюсти норму при употреблении таких продуктов, не переедать.

Как и любой нутриент, калий может оказывать негативное влияние на здоровье человека, если в организме наблюдается его переизбыток,

отметили врачи.

Напомним, что, помимо картошки и бананов, калия много в орехах.

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