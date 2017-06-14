Супер-бабушка: 91-летняя гимнастка поражает кульбитами и сложными элементами

 

Фото: скриншот видео

Пенсионерка из Германии Джоанна Каас 1925 года рождения попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая пожилая спортсменка-гимнастка. В возрасте 91 года, она не только выполняет вольную программу на гимнастическом ковре, но и изящно отрабатывает сложные элементы на брусьях. Удивительно, но в детстве в этом виде спорта ей не пророчили никах перспектив, поэтому она долгое время занималась гандболом. Гимнастикой Джоанна Каас начала заниматься только в 30 лет для того, чтобы поддерживать свое тело в спортивной форме.

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