Назван доступный супер-овощ для улучшения здоровья и внешности

Пользуясь летним сезоном и при отсутствии индивидуальных противопоказаний нужно обязательно употреблять в пищу кабачки - об этом рассказали российские специалисты. Блюда из кабачков, помимо других полезных свойств, способствуют похудению и значительно улучшают внешний вид кожи.

По словам медиков, кабачки отличаются высоким уровнем клетчатки и вместе с тем обладают крайне низкой калорийностью - эти качества делают их идеальным продуктом для тех, кто хочет летом стать стройнее.

Помимо того, употребление кабачков производит эффект омоложения кожи.

Подобная особенность связана с тем, что кабачки содержат в себе много воды, а также белок и минералы (фосфор, магний, калий, натрий, кальций и железо).

При регулярном их поедании кожа приобретает более свежий вид, становится увлажненной и эластичной, улучшаются ее цвет и структура, что в итоге обеспечивает визуальное омоложение.

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Одновременно в состав кабачков входят вещества-антиоксиданты, также способные замедлять процессы старения в организме. В частности, эти овощи содержат провитамин витамина А (каротин) и витамин С.

Также в кабачках имеются витамины группы В, важные для поддержания психического здоровья. Ученые утверждают:

употребление кабачков успокаивает нервную систему и препятствует возникновению атеросклероза сосудов головного мозга, благодаря чему они невероятно полезны в преклонном возрасте.

Медики отметили, что кабачки показаны диабетикам и тем, кто страдает от хронических недугов органов выделительной системы - овощи обладают мочегонным и желчегонным действием, способствуют выведению токсичных веществ из организма, включая холестерин и радионуклиды. В то же время при почечной недостаточности, язве и гастрите есть кабачки следует с осторожностью и не в сыром виде.

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