Ученые доказали невероятную пользу хозяйственного мыла

Исследователи из США сообщили, что они провели тесты, которые позволили доказать пользу любимого нашими бабушками средства — хозяйственного мыла.

Оказалось, что это моющее средство может помочь не только в уборке дома и избавлении от неприятных пятен на одежде, но и в лечении и поддержании красоты.

Тесты доказали, что хозяйственное мыло устраняет морщины и насморк, а значит, будет особенно полезно хозяйкам, которые следят за своим здоровьем и внешним видом.

После появления гелей для душа и жидких кремов для мытья рук простое мыло было незаслуженно забыто. Между тем оно намного полезнее, чем считалось ранее, и может помочь дамам справиться с морщинами, насморком и другими проблемами.

Так, ученые говорят, что хозяйственное мыло может стать настоящим спасением для тех, у кого жирные волосы. Если мыть голову не дорогими шампунями, а простым хозяйственным мылом, то уже скоро можно избавиться от этой проблемы, поскольку мыло позволит нормализовать процессы и привести к тому, что волосы станут нормальной жирности. Правда, для ежедневного ухода мыло не подойдет, но раз в неделю им пользоваться можно, и эффект не заставит себя ждать.

Обработка мылом кожи после бритья позволит устранить возникшее раздражение.

А если два раза в неделю умываться хозяйственным мылом, то это поможет поддержать кожу молодой и упругой намного дольше, чем без такого ухода.

Если использовать данный сорт мыла при банных процедурах, тогда можно достичь прекрасного очищения пор.

Кроме того, обычное хозяйственное мыло поможет при синяка, отеках и ожогах.