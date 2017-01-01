Здоровью людей угрожают яблочные косточки

Исследователи сообщили, что им удалось доказать, что употреблять яблоки с косточками может быть опасно для здоровья.

Ученые говорят о том, что яблочные косточки несут в себе смертельную угрозу для здоровья человека, поэтому не стоит есть эти фрукты целиком — от употребления в пищу яблочных косточек лучше отказаться. Правда, опасность есть только в случае, если употреблять в пищу большое количество этих фруктов вместе с косточками.

Все дело в том, что они, собираясь в желудке в большом количестве, начинают выделять смертельную синильную кислоту.

Она разрушает не только сам желудок, его стенки, нарушает работу желудка и всего ЖКТ, но и буквально отравляет организм человека, нанося ему смертельную опасность.

Все дело в том, что в косточках есть амигдалин — это генцибиозид нитрила миндальной кислоты. Нитрил, по сути, является формальным производным синильной кислоты, которая опасна для человеческого организма и может привести к тяжелому отравлению, правда,

в небольшом количестве она не страшна, поэтому от одного яблока с косточками ничего не случится, а вот если съесть сразу несколько, то эффект может быть самый неприятный.

При этом есть в семенах яблок и польза — в них кроме яда содержится витамин B17, защищающий от онкологических заболеваний, поэтому вопрос об употреблении изредка яблок с косточками остается открытым и на усмотрение самого человека.