Врачи указали на признаки скрытого стресса

Многие люди находятся в состоянии нервного переутомления, не догадываясь о том, что оно перешло в хроническую стадию. На страницах издания «Телеграф» лечащие врачи рассказали о том, какие сигналы тела свидетельствуют о скрытно протекающем стрессе.

Болевые ощущения часто списываются на посторонние причины, - между тем, в состоянии стресса могут возникать боли в мышцах, боли в челюсти и головные боли.

По словам специалистов, у мужчин в состоянии нервного срыва чаще всего болит в пояснице, у женщин - в верхней части спины.

Челюстная боль возникает из-за того, что в нервном напряжении люди непроизвольно и незаметно для себя начинают сильнее сжимать зубы (например, по ночам). Для стрессовых головных болей характерны тупые ноющие ощущения, или впечатление того, что боль опоясывает голову как обручем.





Стали то и дело забывать, где оставили ключи или еще какие-то вещи? Это тоже может быть признаком неявного стресса.

Целый ряд исследований показали, что хронический стресс ухудшает качество пространственной памяти.



Другой «нетипичный» признак психологического перенапряжения – повышенная жажда. При стрессе активируется деятельность надпочечников и возникает адреналиновая усталость, отметили эксперты. Подобное состояние влияет на производство гормонов в целом, с чем связаны и изменения в водном обмене организма, пояснили они.



Помимо этого, у человека, страдающего от хронического стресса, могут возникнуть такие явления как усилившееся выпадение волос и ставшее более интенсивным потоотделение.