7 вещей, которые помогут девушке с прыщами

Существует большая разница в уходе за обычной кожей лица и той, которая подверглась воздействию угревой сыпи. Косметологи назвали 7 вещей, о которых должна помнить каждая девушка, столкнувшаяся с прыщами.

Конжаковый спонж. Это, пожалуй, самое лучшее открытие в деле ухода за кожей лица за последнее время - губка, сделанная из корней конжака (дьявольский корень), которую промывают в воде перед использованием. Наносите на нее немного вашего любимого очистителя и втирайте массажными движениями в лицо. Она настолько нежная, что не повредит кожу вне зависимости от уровня воспалений.

Бентонитовая глина. Эта глина является значительно более прочной по сравнению со всеми остальными, когда вопрос касается борьбы с несовершенствами на коже лица.

При воздействии воды в ней также образуется электрический заряд, и она способна высасывать токсины из металла. Вот почему ее никогда не следует смешивать металлической ложкой или в металлической посуде.

И не добавляйте в нее воду. Для смешивания подходит только чистый яблочный уксус.

Экстракт активированного угля. Великолепное средство, которое высасывает масло, токсины, бактерии, грязь и другие микрочастицы, закупоривающие кожу. Если закупоренные поры являются причиной появления прыщей на лице, то смешайте чайную ложку активированного угля с бентонитовой глиной и добавьте яблочный уксус. Наносите эту маску на лицо через день.

Серное мыло. Отправляйтесь в аптеку и попросите мыло для борьбы с прыщами. Выбирайте те средства, которые содержат серу. Еще древние мудрецы говорила нам о воздействии серы на кожу, особенно в деле борьбы с прыщами на лице.

Эфирное масло чайного дерева. Старинный и проверенный метод.

Поскольку данное масло является достаточно сильным средством, добавьте в него немного касторового масла и наносите только на сами прыщи. Можно также плеснуть немного масла чайного дерева в ваше средство для умывания лица.

Игла Видаля. Превосходный инструмент для удаления самых упрямых прыщей и черных точек с кожи. Однако с его помощью можно позволить еще большему количеству бактерий проникнуть под кожу, если вы пользуетесь руками. Необходим специальный гаджет для этой иглы, и не забывайте о стерилизации и дезинфекции.

Средства с ментолом. Если у вас появился на коже какой-то болезненный бугорок, нанесите толстый слой бальзама с ментолом на самую верхушку, но не размазывайте его вокруг. Ментол запирает бактерии и снижает боль. Необходимо пользоваться этим методом перед сном. Ментоловый бальзам действительно работает, но нужно использовать его правильно.