Определен главный признак скорой смерти

Работе ученых из Медицинской школы Эксетерского университета (Великобритания) посвящена новая публикация в Journal of the American Medical Association Internal Medicine. Согласно приведенным в ней данным, специалисты выявили связь между изменениями в артериальном давлении и смертью человека.

Тенденция к снижению артериального давления в пожилом возрасте может быть признаком смерти в обозримом будущем - к такому выводу в итоге пришли авторы исследования. Заключение специалистов базируется на данных проведенного ими анализа смертей почти 50 тысяч человек.

Все люди, охваченные исследованием, скончались в возрасте 60 лет и старше. По словам ученых, среди них были те, кто не жаловался на состояние своего здоровья, а также те, кто, наоборот, имел разнообразные нарушения, обусловленные сердечно-сосудистыми отклонениями, деменцией и гипертонией.

Проанализировав собранные сведения, исследователи установили: во всех категориях у людей наблюдалось постепенное снижение артериального давления, начинавшееся примерно за 14 лет до их смерти.

«Снижение артериального давления для пожилых пациентов представляет серьезную опасность, хотя это и не означает того, что в позднем возрасте не нужно лечить гипертонию, добиваясь уменьшения показателей давления», - сказал в связи с этим соавтор исследования Джордж Кушель.