Какие продукты нельзя запивать кефиром?

Кефир считается полезнейшим продуктом питания, но, как специально отмечают врачи, употреблять его следует правильно. По их словам, соседство кефира с некоторыми продуктами вполне способно испортить самочувствие.

По данным VistaNews, любителям кефира нужно помнить, что несовместимость продуктов вызывает расстройство пищеварения, которое может дать знать о себе в самый неподходящий момент. Этот кисломолочный напиток не выдерживает сочетания с отдельными овощами и фруктами.

В частности,

эксперты советуют не употреблять вместе с кефиром экзотические, издалека привезенные плоды. Организм будет усваивать такой микс хуже, чем соединение с дарами природы, которые растут в родном регионе,

отметили специалисты.

С какими конкретно продуктами, по их мнению, не сочетается кефир? В этот список вошли виноград, манго, огурцы, грибы, фасоль.

В то же время медики сообщили, что кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами, как яблоки, груши, смородина, малина, почти все овощи.

Диетологи, в свою очередь, рекомендуют употреблять кефир как таковой, отдельно от других продуктов – в нем и без дополнительных компонентов хватает питательных веществ.

Тем, у кого изначально некрепкое пищеварение, также стоит избегать сочетаний других продуктов с кефиром.