Строго запрещено: кому нельзя употреблять имбирь?

В последние годы имбирь стал очень популярным продуктом. Все его полезные свойства сложно перечислить. Однако самая распространенная причина употребления имбиря — он уменьшает аппетит, ускоряет метаболизм и помогает худеть. И все же есть определенные группы людей, которым стоит удалить этот продукт из своего рациона.

В зимний период имбирь пользуется огромным спросом, ведь он помогает иммунной системе бороться с простудными инфекциями.

Многие ежедневно используют имбирь как специю в своем рационе, а также пьют имбирный чай. Но медики предостерегают: не всем людям одинаково полезен этот продукт.

Специалисты рассказали, кому не следует употреблять имбирь.

Беременные

В имбире содержится много сильнейших стимуляторов, которые способны вызвать преждевременные сокращения у беременных. Особенно опасно употреблять корень в последнем триместре.

Люди с расстройствами крови

Имбирь может ухудшить состояние крови у людей, страдающих гемофилией — хронической кровоточивостью, которая появляется на почве пониженной свертываемости крови. Причина в том, что имбирь ускоряет кровообращение.

Люди, пытающиеся набрать вес

Имбирь уменьшает аппетит, а также ускоряет метаболизм.

Таким образом, люди, которым необходимо поправиться, должны избегать употребления имбиря, а также любых добавок, в состав которых он входит.

Люди, употребляющие лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабета

Вы спросите, чем может мешать имбирь этой группе людей? Все тем же, он ускоряет метаболизм, поэтому

некоторые лекарства могут попросту не успевать выполнять свою функцию. Особенно рискованно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина.

Если вы не входите ни в одну из вышеперечисленных групп, тогда можете смело употреблять имбирь. Вам он принесет только пользу.