Убираем нависшие веки и мешки под глазами: простая и эффективная маска

Нависшие веки являются довольно распространенной проблемой, особенно после 40 лет. Тогда и возникает вопрос, как от них избавиться. Есть очень эффективная маска против нависших век, а также от мешков под глазами. А значит, ее можно использовать и снизу, и сверху век.

Для приготовления этой маски нужно взять 1 белок, 1 ложку растопленного меда и столько же - пшеничной муки. Белок с помощью венчика или блендера необходимо взбить до образования пены. Далее к белку добавить мед и муку и хорошо перемешать. Все - состав готов!

Можно переходить к нанесению.

Верхние веки перед нанесением маски следует обязательно смазать увлажняющим кремом, поскольку маска обладает стягивающим эффектом. Крем же не позволит травмировать нежную кожу.

Вначале маску нужно нанести на нижнее веко от виска до кончика носа, обязательно захватывая уголок глаза.

Чтобы нанести состав на верхнее веко, следует взять ватные диски, нанести на них маску, и уже их приложить к глазам.

Держать маску на веках необходимо около пятнадцати минут. Когда ее нужно смывать, вы почувствуете сразу. Она должна полностью высохнуть. Делать такую масочку можно каждый день. Чтобы эффект был быстрее заметен, рекомендуется совмещать маски с упражнениями и массажем от нависших век.

Эта маска очень хорошо подтягивает кожу. Главное - не делать никаких мимических движений. После смывания может появиться небольшая краснота. Это не страшно - минут через десять она сойдет.

Эффект появится не сразу, но после проведения десятидневного курса нависшие веки исчезнут.