Знаменитости пристрастились к крайней плоти корейских младенцев

Американские актрисы Кейт Бланшетт и Сандра Буллок прошли необычную косметическую процедуру, при которой в кожу лица внедряют стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев, сообщает издание People.

Бланшетт рассказала о процедуре в интервью журналу Vogue Australia. «В Нью-Йорке Сэнди Буллок и я ходили к косметологу Джорджии Луизе, которая делает пенисные процедуры для лица», — сказала она и призналась, что ей неизвестно, почему их так называют.

Луиза подтвердила изданию, что такая процедура действительно существует. По ее словам, она состоит из химической чистки лица, внедрения в кожу стволовых клеток при помощи микроигл и смягчающей маски.

Эпидермальный фактор роста получают из прогениторных (стволовых) клеток, взятых из крайней плоти обрезанных новорожденных из Кореи.

Косметолог считает, что они способствуют росту коллагена и эластина.

Процедура одобрена государственным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). По утверждению Луизы, она пользуется огромным успехом среди ее клиентов. Стоимость одного сеанса составляет 650 долларов.

В январе сообщалось, что реклама отбеливания пенисов приобрела вирусную популярность в Таиланде. Рост интереса к процедуре обеспокоил власти страны. «Это пустая трата денег, от которой может быть больше отрицательных эффектов, чем положительных», — заявило министерство здравоохранения Таиланда.