Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок

Специалисты пояснили, что, несмотря на целебные свойства чеснока, некоторым людям по состоянию здоровья и в определенных случаях он противопоказан. Это луковичное растение признано чрезвычайно полезным как в народной, так и в официальной медицине, но оно также может нанести организму вред.

Как выяснилось, чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками. Продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, поэтому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах.

Чеснок противопоказан при диарее, поскольку он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление. Также продукт нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях.

В первом случае кровяное давление еще больше снизится, во втором – произойдёт раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.

Чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, так как из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции.

Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, так как невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.

Чеснок противопоказан при аритмии, желчнокаменной болезни, панкреатите, геморрое, эпилепсии и аллергии. Последние исследования опровергли мнение о том, что данный плод эффективен как противораковое средство.