Ученые назвали орехи, которые дают мощную защиту от инфаркта

Американские ученые провели исследование, показавшее большую пользу орехов пекан для здоровья человека. Включение их в диету защищает от инфаркта даже в случае наличия лишнего веса.

Орехи пекан могут помочь людям с лишним весом и ожирением защититься от инфаркта, как показало исследование ученых из Университета Тафтса. Они выяснили, что рацион, в котором 15% калорий обеспечивается этими орехами, улучшает показатели чувствительности к инсулину.

Ученые считают, что

подобный эффект объясняется здоровыми жирами, которые содержатся в пеканах. Именно поэтому они особенно эффективны в деле профилактики кардио-метаболических расстройств.

Однако исследование было небольшим по количеству участников, поэтому его результаты нельзя назвать окончательными.

В целом ученые наблюдали за 26 мужчинами и женщинами, имевшими лишний вес или ожирение, но в остальном считавшимися здоровыми. Каждому давали две разные диеты, а потом за участниками исследования наблюдали в течение 4 недель.

Орехи пекан. FOTO: panthermedia.net/Z Jan/Scanpix

Диеты содержали низкое количество пищевых волокон, фруктов и овощей, а вот число калорий, жиров и углеводов было одинаковым. Вначале участники провели 4 недели на контрольной диете, а потом еще 4 недели на рационе, 15% калорий которого обеспечивались орехами пекан.

Результаты исследования показали, что

диета на пеканах повышает чувствительность к инсулину, а также другие потенциальные факторы, влияющие на риск кардио-метаболических болезней.

К примеру, эти орехи улучшали функционирование бета-клеток. В пеканах содержатся здоровые мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, а также биоактивные растительные компоненты, витамины и полезные минералы.