Популярное средство от кашля может «убить» здоровье

Во многих семьях кашель у домочадцев лечат традиционным питьем – молоком с медом. Однако специалисты утверждают, что этот метод может навредить здоровью.

Чем может навредить такой полезный, казалось бы, состав, тем более что для купирования кашля сами врачи всегда советуют обильное питье, смягчающее горло? Мнение экспертов на этот счет собрал Телеканал новостей «24».

По словам терапевтов, молоко и мед относятся к сильным аллергенам, поэтому прежде всего их употребление не подойдет людям, у которых может быть аллергия на один из продуктов такого коктейля. Аллергия на мед обычно проявляется активно, но вот о том, что организм не справляется с усвоением лактозы, многие люди не догадываются.

Признаки данного нарушения часто воспринимаются как симптомы других расстройств – в таком случае выпитое молоко с медом вместо облегчения вызовет лишь дискомфортные ощущения.

Кроме того, молочно-медовый напиток может ухудшить состояние и спровоцировать осложнения у людей с повышенным уровнем инсулина и камнями в почках, заметили специалисты.

Еще один важный нюанс, которым многие пренебрегают: молоко с медом должно быть определенной температуры. Дело в том, что при нагревании напитка до 60 градусов в составе меда начинают происходить неблагоприятные изменения. В этом продукте