Забавное видео: храпящий спаниель удивился собственному храпу

Ролик с храпящей собакой породы кавалер кинг чарльз спаниель на YouTube набрал на данный момент уже почти 1,9 миллиона просмотров. Видео было опубликовано 2 января.
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В ролике молодой человек подносит к своему спящему и производящему при этом свистящие звуки питомцу телефон и включает запись, на которой животное храпит. Собака просыпается и удивленно смотрит на хозяина.
Подпись к видео гласит: «Как сделать так, чтобы кто-то не храпел».