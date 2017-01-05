Забавное видео: храпящий спаниель удивился собственному храпу

Ролик с храпящей собакой породы кавалер кинг чарльз спаниель на YouTube набрал на данный момент уже почти 1,9 миллиона просмотров. Видео было опубликовано 2 января.

В ролике молодой человек подносит к своему спящему и производящему при этом свистящие звуки питомцу телефон и включает запись, на которой животное храпит. Собака просыпается и удивленно смотрит на хозяина.

Подпись к видео гласит: «Как сделать так, чтобы кто-то не храпел».

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