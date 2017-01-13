Свежее фото секс-символа Comedy Woman ужаснуло фанатов

Сегодня в блогах звезд шоу-бизнеса часто появляются снимки, на которых они запечатлены без макияжа. Не осталась в стороне от этой моды и комедийная актриса Екатерина Варнава.

Всем известно, что Катя обладает отличным чувством юмора и относится к себе с самоиронией.

Актриса не боится быть смешной и выглядеть нелепо. Кажется, что 32-летнюю звезду Comedy Woman совсем не волнует, что о ней скажут.

Она старается всегда оставаться собой и не обращать внимания на хейтеров.

На днях Варнава опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором предстала без макияжа и красивой укладки.

Реклама

«Я экстренно выгораю, подгораю и, видимо, неровно загораю. Как вы там, мои самые, самые?» — с любовью обратилась Екатерина к фолловерам. Те же, в свою очередь, были менее дружелюбны и не упустили возможности «уколоть» звезду:

«Вам лучше не делать фото без мейка», «Некрасиво!», «Плохо. Что с волосами?», «Сестра Волан-де-Морта».

Фото из Instagram:

Я экстренно выгораю, подгораю и видимо не ровно загораю👹👹👹как вы там , мои самые самые????💋 A photo posted by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jan 12, 2017 at 11:50pm PST

Словом, по мнению подписчиков, Кате не стоит сниматься без макияжа и с такого ракурса, поскольку так она выглядит ужасно и напоминает призрака. А вы согласны? Лично мы - нет!

Она просто классная, смелая, юморная, талантливая, ни на кого не похожая и тем и прекрасная...

Браво, Варнава!







































Aizvērt Comedy Woman выступили в Риге Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs







ЧИТАЙ НА TVNET: Звезды Comedy Woman зажгли в Риге: полтора часа смеха до слез!































































Aizvērt Comedy Woman с юбилейным концертом «10 лет на шпильках» Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме