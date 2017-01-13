Свежее фото секс-символа Comedy Woman ужаснуло фанатов

Екатерина Варнава
 

Екатерина Варнава. Фото: Sputnik/Scanpix

Сегодня в блогах звезд шоу-бизнеса часто появляются снимки, на которых они запечатлены без макияжа. Не осталась в стороне от этой моды и комедийная актриса Екатерина Варнава.

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Всем известно, что Катя обладает отличным чувством юмора и относится к себе с самоиронией.

Актриса не боится быть смешной и выглядеть нелепо. Кажется, что 32-летнюю звезду Comedy Woman совсем не волнует, что о ней скажут.

Она старается всегда оставаться собой и не обращать внимания на хейтеров.

На днях Варнава опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором предстала без макияжа и красивой укладки.

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«Я экстренно выгораю, подгораю и, видимо, неровно загораю. Как вы там, мои самые, самые?» — с любовью обратилась Екатерина к фолловерам. Те же, в свою очередь, были менее дружелюбны и не упустили возможности «уколоть» звезду:

«Вам лучше не делать фото без мейка», «Некрасиво!», «Плохо. Что с волосами?», «Сестра Волан-де-Морта».

Фото из Instagram:

Словом, по мнению подписчиков, Кате не стоит сниматься без макияжа и с такого ракурса, поскольку так она выглядит ужасно и напоминает призрака. А вы согласны? Лично мы - нет!

Она просто классная, смелая, юморная, талантливая, ни на кого не похожая и тем и прекрасная...

Браво, Варнава!

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