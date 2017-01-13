Свежее фото секс-символа Comedy Woman ужаснуло фанатов

Сегодня в блогах звезд шоу-бизнеса часто появляются снимки, на которых они запечатлены без макияжа. Не осталась в стороне от этой моды и комедийная актриса Екатерина Варнава.
- Секс-символ Comedy Woman выходит замуж: горячий поцелуй вместо слов! 29 сентября 2016 г.
- Секс-символ Comedy Woman впервые показала свою маленькую принцессу 29 марта 2016 г.
- Жарко! Похудевшая звезда Comedy Woman позирует в купальниках 14 августа 2015 г.
- Шокировавшая худобой звезда Comedy Woman вышла в свет 23 апреля 2015 г.
- Ну зачем?! Секс-бомба Comedy Woman превратилась в тростинку 13 марта 2015 г.
Всем известно, что Катя обладает отличным чувством юмора и относится к себе с самоиронией.
Актриса не боится быть смешной и выглядеть нелепо. Кажется, что 32-летнюю звезду Comedy Woman совсем не волнует, что о ней скажут.
Она старается всегда оставаться собой и не обращать внимания на хейтеров.
На днях Варнава опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором предстала без макияжа и красивой укладки.
«Я экстренно выгораю, подгораю и, видимо, неровно загораю. Как вы там, мои самые, самые?» — с любовью обратилась Екатерина к фолловерам. Те же, в свою очередь, были менее дружелюбны и не упустили возможности «уколоть» звезду:
«Вам лучше не делать фото без мейка», «Некрасиво!», «Плохо. Что с волосами?», «Сестра Волан-де-Морта».
Фото из Instagram:
Словом, по мнению подписчиков, Кате не стоит сниматься без макияжа и с такого ракурса, поскольку так она выглядит ужасно и напоминает призрака. А вы согласны? Лично мы - нет!
Она просто классная, смелая, юморная, талантливая, ни на кого не похожая и тем и прекрасная...
Браво, Варнава!
ЧИТАЙ НА TVNET: Звезды Comedy Woman зажгли в Риге: полтора часа смеха до слез!Еще по этой теме