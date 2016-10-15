45-летняя Лера Кудрявцева свела с ума фигурой в бикини

Лера Кудрявцева
 

Лера Кудрявцева. Фото: Sputnik/Scanpix

Популярная российская ведущая отправилась на отдых в Америку. Находясь за рубежом, Лера Кудрявцева регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Наибольший фурор среди фанатов звезды вызвал ее снимок в откровенном купальнике.

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45-летняя Лера Кудрявцева не перестает восхищать поклонников своей прекрасной фигурой. В данный момент телеведущая находится в Майами, куда привыкла ездить на отдых. Недавно Лера поделилась фотографией, на которой она позирует в стильном бикини.

Поклонники звезды пришли в восторг от снимка, появившегося в социальных сетях. По их мнению, Кудрявцева замечательно выглядит и может дать фору молодым девушкам. Леру даже сравнили с куклой Барби.

«Идеальная...», «Просто бомба!», «Супер», «Вы такая шикарная. Как же вашему мужу повезло!», «Как нарисованная»,

«Просто нет слов», «Сногсшибательная», «Красавица», – восхищаются своей любимицей подписчики знаменитости.

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Фото из Instagram:

🌴🌴🌴

A photo posted by KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) on

К слову, ранее Лера Кудрявцева встретилась со своим экс-бойфрендом Сергеем Лазаревым. Несмотря на то, что звезды расстались, они сохранили хорошие отношения.

Бывшие возлюбленные замечательно провели время и отпраздновали Старый Новый год в компании близких друзей.

Кстати, певец отправился за границу не один, а вместе со своим очаровательным сыном, которого он долгое время скрывал от общественности.

Фото из Instagram:

C @lazarevsergey #старыйновыйгод 🎄

A photo posted by KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) on

Отметим, что Лера Кудрявцева поехала в США без своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В прошлом году он получил тяжелую травму во время игры. У спортсмена был разрыв передней крестообразной связки. Макарову пришлось перенести операцию, которая состоялась в Мюнхене. Его поддерживала любимая супруга. Лера готова пойти на любые жертвы ради своей второй половинки.

Несмотря на то, что Макаров не поехал в Америку вместе с женой, у пары замечательные отношения. В одном из интервью Кудрявцева говорила о том, что

разлука с мужем, наоборот, укрепляет их брак. Встречи после расставания вызывают у влюбленных бурные эмоции и счастье.

По словам Леры, в их семье принято баловать друг друга. «Ходим в рестораны, дома ужинаем, как-то все спокойно, по-семейному. Привожу ему подарки из разных стран, он мне – украшения, часы, новинки техники», – говорила звезда «СтарХиту».

Фото из Instagram:

#Уфа #хоккей🏒#муж

A photo posted by KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) on

К слову, в прошлом году пара отпраздновала трехлетие свадьбы. В одной из социальных сетей ведущая отметила, что очень счастлива, и выразила благодарность мужчине своей мечты.

«И пусть я не молодею и жирею, а ты ходишь по дому в трусах — это и есть наше счастье, быть рядом всегда»,

— пошутила знаменитость.

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