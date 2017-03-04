«Женское ралли 2017»: латвийские дамы прекрасны и решительны!

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

 

В преддверии яркого весеннего праздника 8 Марта в Латвии традиционно проходит «Ралли женского дня». Это потрясающий подарок всем милым дамам, дающий им возможность вырваться из повседневной рутины, показать себя, испытать неповторимые эмоции, получить порцию адреналина и просто зарядиться позитивом и хорошим настроением!

Итак, автомобили украшены, наряды подобраны и... ралли дан старт!

Стоит отметить, что

в этом году на участие в мероприятии подано рекордное число заявок - 723 (в 2016-м команд было на 21 меньше - 702)!

Если учесть, что в автомобиле помимо водителя и штурмана могут находиться еще 2-3 участницы, то на старт «Женского ралли 2017» выехали приблизительно 3000 женщин Латвии.

Все участницы невероятно красивы, веселы и, конечно, решительно настроены на победу! Смотрите наши фотогалереи и видео...

Стартовало "Ралли женского дня 2017"

Фото: Стартовало "Ралли женского дня 2017"0

"Женское ралли" набирает обороты

Фото: "Женское ралли" набирает обороты0


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