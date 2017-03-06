Из секс-бомбы в скромницы: Памела Андерсон сразила естественным образом

Памела Андерсон
 

Памела Андерсон. Фото: TASS/Scanpix

В 49 лет американская актриса и модель Памела Андерсон решила продемонстрировать естественную красоту.

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6 марта в Париже (Франция) состоялся модный показ Стеллы Маккартни. После того, как совсем недавно Памела Андерсон поразила публику глубоким декольте, актриса решила выбрать образ посдержанней.

49-летняя звезда пришла на модное мероприятие в черном закрытом платье и практически без косметики.

Единственное, чем она воспользовалась, это блеск для губ. На фото, которые появились в Сети, сложно узнать бывшую популярную модель. Раньше она покоряла мужчин своими пышными формами и внешним видом, но на этот раз ее сложно было выделить в толпе.

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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Фото gettyimages.com

На мероприятии также присутствовали и другие знаменитости, среди которых Сальма Хайек и Наталья Водянова.

Фото gettyimages.com

Актриса Памела Андерсон

Фото: Актриса Памела Андерсон1

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