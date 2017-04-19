Дочь президента Киргизии осудили за снимок, на котором она кормит сына грудью

20-летняя Алия Шагиева, дочь киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, неоднократно подвергалась критике за свои суждения и резонансные поступки. На днях девушка, в конце марта родившая сына, опубликовала фотографию, на которой она прикладывает малыша к груди. Далеко не все подписчики хужожницы оценили ее открытость.

Споры о том, можно ли кормить детей грудью на публике или нет, ведутся уже очень давно. Многие западные знаменитости не видят в этом ничего предосудительного и спокойно исполняют материнский долг в любом месте. Однако некоторым это кажется пошлым и неприемлемым. Так, на непонимание со стороны фолловеров в Instagram наткнулась дочь президента Киргизии Алия Шагиева. Буквально на днях художница опубликовала снимок, на котором она кормит грудью своего новорожденного сына Таира.

Большинство ее подписчиков сошлись во мнении, что ей не следовало демонстрировать грудь. Но Алия с этим мнением в корне не согласна,

поэтому она опубликовала ещео дно фото, в подписи к которому объяснила свою точку зрения.

«Не стоит так обнажать грудь, вы же дочь президента все-таки! — распространенная реакция на фотографию, на которой я кормлю ребенка. Ошибка первая: сексуализация женской груди. Ошибка вторая: дискриминация людей, чьи родители занимают высокий пост», — написала Шагиева в соцсети.

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Молодая мама подробно объяснила подписчицам, почему и им не следует стесняться и кормить своих детей грудью, где им удобно.

«Женская грудь — это часть тела, имеющая важную функцию (вскармливание ребенка), и никак не сексуальный объект.

Женская грудь — это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин»,

— объяснила свою точку зрения Алия.

Однако позже Шагиева закрыла свои аккаунты в Facebook и Instagram. Она сохранила лишь аккаунт «Вконтакте».

«Это моя единственная личная страница в сети, на которой больше ничего не появится. Я здесь для общения с людьми, для ведения страницы по творчеству «остатки честности» и ради новостей групп, на которые подписана. Честность никому не нужна», - объяснила девушка.

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