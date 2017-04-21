Реальная история любви: он в Узбекистане, она - в Резекне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / upyernoz, Vadim Timoshkin

Виктория Пушкеле


Когда персонал одной из гостиниц в исторической части Бухары узнал, что я приехала из Латвии, все засуетились. Оказалось, что для одного из сотрудников наша страна - не просто маленькое пятно на карте у Балтийского моря. Всему виной - чувство влюбленности, которое, как известно, не знает ни правил, ни границ.

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Первый год после своего переезда из Даугавпилса в Ригу я была свято уверена, что столкнуться с ситуацией, когда тебя знают заочно, через общих знакомых, здесь практически невозможно. Однако по мере появления новых контактов убедилась -

Латвия настолько маленькая, что закономерность «бывший парень моей сестры - это коллега моего одноклассника» уже никого не удивляет. Тогда я начала верить в масштабность земного шара и возможность «уйти в туман» в чужой стране.

Теория начала трещать по швам после того, как своих латвийских знакомых я встретила сначала на улицах Амстердама, потом в Бостоне, а это, на минуточку, другой берег Атлантического океана. Поездка в Узбекистан и вовсе подорвала мою веру в необъятность голубого шарика. Я не знаю, можно ли предавать огласке эту историю, поэтому расскажу без имен и лишних подробностей.

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Заселившись в гостиницу в исторической части древнего города Бухара, я разговорилась с директором пищевого отдела гостиницы. Рассказала, что впечатлена гостеприимством местных, посетовав, что от холодных и спокойных латвийцев такого теплого приема ждать не приходится.

Информация о том, откуда я приехала, каким-то магическим образом мгновенно донеслась до всего персонала гостиницы, и вот уже через несколько минут напротив меня сидел застенчивый официант,

сбивчиво рассказывающий о том, что Латвия для него особенна тем, что здесь живёт его любимая девушка.

- А в каком городе?

- Не в Риге!

- Даугавпилс? Лиепая? Вентспилс?

- Еще какой-нибудь назови!

- Резекне?

- Ну вот что-то похожее...

«Он целыми днями и ночами с ней переписывается, работать не хочет!» - посетовал директор. И продолжил: «Он говорит, что они просто дружат, но я то вижу, что это не так. Влюбился он, не иначе!»

Я настолько люблю истории из путешествий, хоть немного выходящие за рамки «посмотрите направо, посмотрите налево», что уговаривать меня взять с собой небольшую посылку-подарок для нашей соотечественницы долго не пришлось. Влюбленный с самого утра, до начала смены, побежал на местный рынок в поисках сувениров для жительницы Латвии, ставшей для него особенной.

Признаюсь, в голове у меня промелькнули некоторые подозрения -

а не стану ли я против своей воли наркокурьером, который, сам того не подозревая, в своем багаже перевозит запрещенные вещества, ловко замаскированные под безобидные сувениры?

Однако сомнения развеялись, когда искренне переживающий молодой человек с труднопроизносимым узбекским именем с самого утра ждал меня в холле гостиницы с небольшим свертком в руках.

Фото: Русский TVNET

«Только не забудьте, пожалуйста, ей передать. Я так хочу, чтобы она улыбалась!»

Бог их знает, где и когда они познакомились. Одно известно точно - это не виртуальная любовь, молодые люди встретились где-то в Узбекистане.

И даже если это просто курортный роман, какая, в общем-то, разница, если Латвия как минимум для одного человека в далекой и теплой Бухаре значит больше, чем просто страна, которая находится «где-то там у Балтийского моря»?

Кстати, в аэропорту у меня был перегруз багажа, равный весу переданного мне сувенира, но работники таможни почему-то закрыли на это глаза...

С виновницей небольшого переполоха в гостинице Бухары мы встретились в Риге. О развитии отношений и о том, разделяет ли она то чувство, которое к ней испытывает наш теперь уже общий знакомый, девушка не рассказала. Сказала лишь только, что рада получить весточку из теплой Бухары, и она обязательно вернется в Узбекистан для того, чтобы лично сказать «спасибо». А значит, у этой истории, возможно, есть продолжение!

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