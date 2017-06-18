Парад по случаю дня рождения Елизаветы II: дети Кейт и Уильяма очаровали всех!

 

Фото: AP/Scanpix

Каждый год в июне в Лондоне проходит парад Trooping the Colour, на котором неизменно присутствуют все члены королевской семьи. Масштабное действо приурочено ко дню рождения Елизаветы II. Но на этот раз королеве все равно не удалось стать главной героиней события: все внимание публики было сосредоточено на семье ее внука принца Уильяма.

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17 июня в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour. Это яркое событие ежегодно проходит в первый месяц лета. Главным поводом для праздника всегда становится день рождения королевы: если непосредственно 21 апреля, день своего появления на свет, Елизавета II справляет в кругу семьи, то в один из самых теплых дней июня она непременно отмечает знаменательное событие вместе со всеми своими подданными. Но самые близкие родственники непременно окружают королеву и в этот день.

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Так, в этот раз вместе с ней к британской публике вышли не только муж принц Филипп, сын принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, внуки принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и принц Гарри, но и правнуки — Джордж и Шарлотта. Дети герцогов Кембриджских как всегда очаровали всех вокруг и стали главными героями праздника. Впрочем, вряд ли Елизавете это не понравилось: сама она на протяжении всего мероприятия смотрела на малышей с умилением и не прекращала улыбаться.

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