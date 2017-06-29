53-летняя супруга Игоря Крутого показала бесконечные ноги в мини-шортах

 

Фото: instagram.com/olgakroutoi

На днях Ольга Крутая в очередной раз удостоилась многочисленных комплиментов пользователей Сети. Восторг фолловеров вызвала новая фотография супруги известного российского композитора, на которой она во всей красе демонстрирует свои невероятно длинные и стройные ножки.

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29 июня Ольга Крутая выложила в Instagram новый снимок, сделанный во время отдыха на острове Санторини. На фото

жена Игоря Крутого позирует в легкой белой блузке и коротких шортах с принтом, которые выгодно подчеркивают ее стройные и подтянутые ноги.

«Прекрасный отдых в красивом месте, рядом с семьей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала Ольга курортный кадр.

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В комментариях к новому фото подписчики сразу же начали восхищаться бесконечными ногами супруги Игоря Крутого и отмечать то, как удивительно молодо она выглядит для своих лет:

«Какая вы красивая женщина! Восхищаюсь вами!)))», «Как девочка!», «Где Вы заполучили такие ноги?!!!!!!», «Лет 30, не больше», «Какая молодая, какая красивая!!!!»,

«Замечательно выглядите! Так держать!», «Самая красивая и элегантная леди!», «Стройная красотка», «Девчонка длинноногая! Браво, Ольга».

Мы, к слову, с мнением многочисленных Интернет-пользователей полностью солидарны — как нам кажется, потрясающей фигуре Ольге Крутой позавидовали бы и многие молодые девушки.

Instagram:

Игорь Крутой с дочкой

Фото: Игорь Крутой с дочкой2

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