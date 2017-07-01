Кейт Миддлтон неожиданно разоткровенничалась о королеве Елизавете

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II (2012 г.)
 

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II (2012 г.). Фото: AP/ScanPix

В СМИ крайне редко появляется информация о подробностях жизни королевской семьи. На днях же 33-летняя герцогиня Кембриджская приоткрыла завесу тайны, рассказав в откровенном интервью о том, какой потрясающей прабабушкой является Елизавета II.

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На днях на британском телевидении вышел новый документальный фильм о королевской семье. В нем Кейт Миддлтон рассказала о том, что королева Елизавета II была невероятно счастлива рождению принцессы Шарлотты в мае 2015 года.

«Королева была рада, что у нас появилась именно девочка. Елизавета II очень любит Шарлотту и постоянно интересуется, чем она занимается и как у нее дела»,

— поведала герцогиня Кембриджская в телевизионном интервью.

По словам Кейт, каждый раз, когда британская королева приезжает к правнукам, она оставляет в их комнатах маленькие подарки. Миддлтон убеждена, что Елизавета II делает это для того, чтобы показать свою искреннюю любовь к Джорджу и Шарлотте.

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Принцесса Шарлотта и принц Джордж на праздновании дня рождения Елизаветы II

Фото: Принцесса Шарлотта и принц Джордж на праздновании дня рождения Елизаветы II0

В беседе с журналистами Кейт также рассказала о том, какие советы ей давала британская королева, когда она только начала появляться на публике в статусе герцогини Кембриджской. По словам Миддлтон,

Елизавета II нежно направляла ее и постоянно заботилась о том, удобно ли она себя чувствует в новом обществе.

Кейт призналась, что первое время «болтала» больше чем нужно. Теперь же - благодаря такому профессиональному и при этом чуткому руководителю, как королева, - она довольно свободно чувствует себя на официальных мероприятиях.

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Стиль королевы Елизаветы II

Фото: Стиль королевы Елизаветы II0

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