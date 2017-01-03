Откровенное фото Марии Шараповой восхитило мир: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова разместила на своей страничке в социальной сети Instagram откровенный снимок в бикини, вызвав всеобщий восторг поклонников по всему миру. За неполные сутки это фото набрало более 130 тысяч лайков, и их число непрерывно растет.

Звезда тенниса Мария Шарапова очень редко балует своих подписчиков в Сети «горячими» кадрами с отдыха, а потому ее свежий снимок произвел настоящий фурор!

Комментируя фото, на котором она запечатлена в черном бикини, Мария пояснила, что так провела выходные.

Реклама

Удивительно, но вроде обычная фотография, на которой спортсменка позирует не в обнаженном виде и даже не топлес - что практикуют сегодня многие звезды, - просто «взорвала» Интернет!

Пользователи Сети восхитились потрясающей фигурой Шараповой, о чем говорят многочисленные восторженные отклики, оставленные под снимком.

«Красавица!!!», «Совершенна!», «Великолепна!», «Я люблю тебя, Мария!» - вот лишь некоторые из них.

Instagram:

#FlashbackFriday Of the weekend getaway that seems so long ago 🤷🏼‍♀️😎 A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jul 13, 2017 at 3:04pm PDT

В то же время поклонники некогда первой ракетки мира переживают, что рядом с такой красивой молодой женщиной нет достойного спутника.

Сама же Мария в интервью рассказывала, что одинока и не может найти мужчину для близких отношений. «Мужчины меня боятся», - призналась она тогда.

Напомним, в начале 2016 года Марию Шарапову уличили в употреблении допинга. Спортивным арбитражным судом она была дисквалифицирована на два года за применение мельдония. Позже срок наказания сократили до 15 месяцев. По словам теннисистки, эту временную паузу в карьере она потратила на то, чтобы наладить личную жизнь.

Instagram:

Sun kissed after a couple days on the lake. Back to work 💪🏻And these beautiful Irit earrings I borrowed from @fetnehblake...if they're missing...you guessed it 🤷🏼‍♀️ A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jul 10, 2017 at 5:38pm PDT

Instagram:

Instagram:

Yes. There's this Portuguese deliciousness called Pastel De Nata and it only took me 12 hours to discover it 🤷🏼‍♀️. I might have had more than one 😳 #Travel #Portugal A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jun 13, 2017 at 11:41am PDT

Instagram:

👁👁 A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on May 27, 2017 at 11:09am PDT

Instagram:

Times Magazine Cover out tomorrow in the Times UK 🇬🇧 A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Apr 14, 2017 at 6:25pm PDT

Instagram:

#TBT to no tan lines and sun kissed Pina Coladas... those days are gone 🤷🏼‍♀️ A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Feb 23, 2017 at 5:23am PST

Instagram:

"If you're a bird, I'm a bird" A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jan 2, 2017 at 6:42pm PST



















Aizvērt Теннисистка Мария Шарапова AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







Еще по этой теме