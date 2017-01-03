Откровенное фото Марии Шараповой восхитило мир: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: Sputnik/Scanpix

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова разместила на своей страничке в социальной сети Instagram откровенный снимок в бикини, вызвав всеобщий восторг поклонников по всему миру. За неполные сутки это фото набрало более 130 тысяч лайков, и их число непрерывно растет.

Еще по этой теме

Звезда тенниса Мария Шарапова очень редко балует своих подписчиков в Сети «горячими» кадрами с отдыха, а потому ее свежий снимок произвел настоящий фурор!

Комментируя фото, на котором она запечатлена в черном бикини, Мария пояснила, что так провела выходные.

Реклама

Удивительно, но вроде обычная фотография, на которой спортсменка позирует не в обнаженном виде и даже не топлес - что практикуют сегодня многие звезды, - просто «взорвала» Интернет!

Пользователи Сети восхитились потрясающей фигурой Шараповой, о чем говорят многочисленные восторженные отклики, оставленные под снимком.

«Красавица!!!», «Совершенна!», «Великолепна!», «Я люблю тебя, Мария!» - вот лишь некоторые из них.

Instagram:

#FlashbackFriday Of the weekend getaway that seems so long ago 🤷🏼‍♀️😎

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

В то же время поклонники некогда первой ракетки мира переживают, что рядом с такой красивой молодой женщиной нет достойного спутника.

Сама же Мария в интервью рассказывала, что одинока и не может найти мужчину для близких отношений. «Мужчины меня боятся», - призналась она тогда.

Напомним, в начале 2016 года Марию Шарапову уличили в употреблении допинга. Спортивным арбитражным судом она была дисквалифицирована на два года за применение мельдония. Позже срок наказания сократили до 15 месяцев. По словам теннисистки, эту временную паузу в карьере она потратила на то, чтобы наладить личную жизнь.

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Instagram:

👁👁

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Instagram:

Times Magazine Cover out tomorrow in the Times UK 🇬🇧

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Instagram:

#TBT to no tan lines and sun kissed Pina Coladas... those days are gone 🤷🏼‍♀️

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Instagram:

"If you're a bird, I'm a bird"

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Теннисистка Мария Шарапова

Фото: Теннисистка Мария Шарапова1

Еще по этой теме
Сексуальная звезда тенниса похвасталась ногами нереальной красоты

Сексуальная звезда тенниса похвасталась ногами нереальной красоты

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова

Горячее некуда! Каролин Возняцки показала теннис голышом

Горячее некуда! Каролин Возняцки показала теннис голышом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы Showbiz

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы

С кем Путин побывал на Валааме? (фото) Новости

С кем Путин побывал на Валааме? (фото)

Мать, соседи и водитель автобуса: оценят их ответсвенность Новости

Мать, соседи и водитель автобуса: оценят их ответсвенность

Бондарчук публично признался в любви Андреевой Showbiz

Бондарчук публично признался в любви Андреевой

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран Showbiz

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран

Спорт

Отдых

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 