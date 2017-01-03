Откровенное фото Марии Шараповой восхитило мир: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова разместила на своей страничке в социальной сети Instagram откровенный снимок в бикини, вызвав всеобщий восторг поклонников по всему миру. За неполные сутки это фото набрало более 130 тысяч лайков, и их число непрерывно растет.
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Звезда тенниса Мария Шарапова очень редко балует своих подписчиков в Сети «горячими» кадрами с отдыха, а потому ее свежий снимок произвел настоящий фурор!
Комментируя фото, на котором она запечатлена в черном бикини, Мария пояснила, что так провела выходные.
Удивительно, но вроде обычная фотография, на которой спортсменка позирует не в обнаженном виде и даже не топлес - что практикуют сегодня многие звезды, - просто «взорвала» Интернет!
Пользователи Сети восхитились потрясающей фигурой Шараповой, о чем говорят многочисленные восторженные отклики, оставленные под снимком.
«Красавица!!!», «Совершенна!», «Великолепна!», «Я люблю тебя, Мария!» - вот лишь некоторые из них.
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В то же время поклонники некогда первой ракетки мира переживают, что рядом с такой красивой молодой женщиной нет достойного спутника.
Сама же Мария в интервью рассказывала, что одинока и не может найти мужчину для близких отношений. «Мужчины меня боятся», - призналась она тогда.
Напомним, в начале 2016 года Марию Шарапову уличили в употреблении допинга. Спортивным арбитражным судом она была дисквалифицирована на два года за применение мельдония. Позже срок наказания сократили до 15 месяцев. По словам теннисистки, эту временную паузу в карьере она потратила на то, чтобы наладить личную жизнь.
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