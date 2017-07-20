7 террас рижских ресторанов, где можно поймать летнее настроение

Лета в этом году у нас практически нет, разве только совсем эпизодически в окно заглядывают солнечные лучи. И это отличный повод поспешить на пляж или в парк. Ну а тем, кто в столь редкие теплые дни не может понежиться у воды, – адреса рижских ресторанов - партнеров Live Rīga, где можно вкусно поесть на свежем воздухе, на симпатичных и уютных террасах.
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1. Ресторан «1221»
Небольшую славную веранду прямо у входа в заведение видно издалека. Но, как выясняется, и на крыше этого ресторана есть летняя терраса.
Оттуда открывается один из лучших видов на Старый город. Там и наша «кинозвезда» Яуниела как на ладони, и узкие улочки Риги.
Авторские блюда и домашний уют от «1221» – прекрасное сочетание, которое ресторан готов подарить и рижанам, и гостям столицы.
Адрес: Яуниела, 16
Фото: Пресс-фото
2. Ресторан «Equus»
Ресторан «Equus» – это не только элегантный интерьер, открытая кухня, изысканное меню, чайная комната и богатая выбором винотека.
Здесь вы найдете также «секретную террасу» – аккурат на 5-м этаже Pullman Old Riga Hotel. А там – то бранчи, то вечеринки, то еще какие любопытные мероприятия.
Адрес: ул. Екаба, 24
Фото: Пресс-фото
3. Ресторан «Gutenbergs»
С этой террасы открываются очень симпатичные виды – на крыши «пряничных домиков» Старой Риги, на знаменитые церкви и соборы.
Просторная терраса, небольшой фонтанчик, живая музыка и очень вкусная еда – все это к услугам гостей заведения.
Адрес: Домская площадь, 1
Фото: Пресс-фото
4. Ресторан «Avalon»
Заведение прекрасно подходит для бизнес-завтрака, обеда и романтического ужина.
Сезонные латвийские продукты в интересных сочетаниях и с любопытной подачей летом вам предложат отведать на террасе.
Поднимаетесь на крышу одноименной гостиницы - и наслаждаетесь видом на красные черепичные крыши Старого города.
Адрес: ул. 13 Января, 19
Фото: Пресс-фото
5. Ресторан «Le Dome»
Небольшая, но очень уютная
терраса отеля Dome Hotel&Spa не просто красива сама по себе, она обустроена настолько продуманно, что и в прохладные дни, и в дождь здесь тепло и комфортно.
Сделайте перерыв на бизнес-ланч или пригласите вторую половинку на романтический ужин - и вас ждут уникальные изыски от шефа, отличный сервис и замечательный вид на Домский Собор.
Адрес: ул. Миесниеку, 4
Фото: Пресс-фото
6. Ресторан центра отдыха «Lido»
Излюбленное место туристов и семей с детьми.
Национальная кухня, демократичные цены, большой красивый двор со множеством аттракционов и столиками на террасе и в беседке ежедневно привлекают сюда сотни гостей.
Но для каждого в «Лидо» найдется место для трапезы на свежем воздухе.
Aдрес: ул. Краста, 76
Фото: Пресс-фото
7. Центр отдыха под открытым небом «Egle»
Ярмарка мастеров, широкая терраса, бар в стиле латышского кабачка,
местное пиво, сытные порции вкусных блюд, гостеприимная атмсофера, живая музыка и огромная зеркальная ель – все это ждет вас в «Egle».
А по вечерам можно заодно и на концерт популярных латвийских групп попасть.
Aдрес: ул. Калькю, 1а
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