7 террас рижских ресторанов, где можно поймать летнее настроение

 

Фото: Пресс-фото

Лета в этом году у нас практически нет, разве только совсем эпизодически в окно заглядывают солнечные лучи. И это отличный повод поспешить на пляж или в парк. Ну а тем, кто в столь редкие теплые дни не может понежиться у воды, – адреса рижских ресторанов - партнеров Live Rīga, где можно вкусно поесть на свежем воздухе, на симпатичных и уютных террасах.

Еще по этой теме

1. Ресторан «1221»

Небольшую славную веранду прямо у входа в заведение видно издалека. Но, как выясняется, и на крыше этого ресторана есть летняя терраса.

Оттуда открывается один из лучших видов на Старый город. Там и наша «кинозвезда» Яуниела как на ладони, и узкие улочки Риги.

Авторские блюда и домашний уют от «1221» – прекрасное сочетание, которое ресторан готов подарить и рижанам, и гостям столицы.

Реклама

Адрес: Яуниела, 16

Фото: Пресс-фото

2. Ресторан «Equus»

Ресторан «Equus» – это не только элегантный интерьер, открытая кухня, изысканное меню, чайная комната и богатая выбором винотека.

Здесь вы найдете также «секретную террасу» – аккурат на 5-м этаже Pullman Old Riga Hotel. А там – то бранчи, то вечеринки, то еще какие любопытные мероприятия.

Адрес: ул. Екаба, 24

Фото: Пресс-фото

3. Ресторан «Gutenbergs»

С этой террасы открываются очень симпатичные виды – на крыши «пряничных домиков» Старой Риги, на знаменитые церкви и соборы.

Просторная терраса, небольшой фонтанчик, живая музыка и очень вкусная еда – все это к услугам гостей заведения.

Адрес: Домская площадь, 1

Фото: Пресс-фото

4. Ресторан «Avalon»

Заведение прекрасно подходит для бизнес-завтрака, обеда и романтического ужина.

Сезонные латвийские продукты в интересных сочетаниях и с любопытной подачей летом вам предложат отведать на террасе.

Поднимаетесь на крышу одноименной гостиницы - и наслаждаетесь видом на красные черепичные крыши Старого города.

Адрес: ул. 13 Января, 19

Фото: Пресс-фото

5. Ресторан «Le Dome»

Небольшая, но очень уютная

терраса отеля Dome Hotel&Spa не просто красива сама по себе, она обустроена настолько продуманно, что и в прохладные дни, и в дождь здесь тепло и комфортно.

Сделайте перерыв на бизнес-ланч или пригласите вторую половинку на романтический ужин - и вас ждут уникальные изыски от шефа, отличный сервис и замечательный вид на Домский Собор.

Адрес: ул. Миесниеку, 4

Фото: Пресс-фото

6. Ресторан центра отдыха «Lido»

Излюбленное место туристов и семей с детьми.

Национальная кухня, демократичные цены, большой красивый двор со множеством аттракционов и столиками на террасе и в беседке ежедневно привлекают сюда сотни гостей.

Но для каждого в «Лидо» найдется место для трапезы на свежем воздухе.

Aдрес: ул. Краста, 76

Фото: Пресс-фото

7. Центр отдыха под открытым небом «Egle»

Ярмарка мастеров, широкая терраса, бар в стиле латышского кабачка,

местное пиво, сытные порции вкусных блюд, гостеприимная атмсофера, живая музыка и огромная зеркальная ель – все это ждет вас в «Egle».

А по вечерам можно заодно и на концерт популярных латвийских групп попасть.

Aдрес: ул. Калькю, 1а

Фото: Пресс-фото

Еще по этой теме
Эксперт Michelin оценил рижские рестораны и «присвоил» звезду лучшему

Эксперт Michelin оценил рижские рестораны и «присвоил» звезду лучшему

Лето пришло: рецепты блюд на гриле от ресторанов Live Riga

Лето пришло: рецепты блюд на гриле от ресторанов Live Riga

MOЁT PARTY DAY: в ресторане ID Gourmet состоялся изысканный ужин

MOЁT PARTY DAY: в ресторане ID Gourmet состоялся изысканный ужин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже Showbiz

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы Hi-Tech

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии Hi-Tech

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии

Очевидца удивил необычный пейзаж в Марупе Новости

Очевидца удивил необычный пейзаж в Марупе

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале Showbiz

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале

В Латвии

Отдых

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 