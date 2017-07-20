7 террас рижских ресторанов, где можно поймать летнее настроение

Лета в этом году у нас практически нет, разве только совсем эпизодически в окно заглядывают солнечные лучи. И это отличный повод поспешить на пляж или в парк. Ну а тем, кто в столь редкие теплые дни не может понежиться у воды, – адреса рижских ресторанов - партнеров Live Rīga, где можно вкусно поесть на свежем воздухе, на симпатичных и уютных террасах.

1. Ресторан «1221»

Небольшую славную веранду прямо у входа в заведение видно издалека. Но, как выясняется, и на крыше этого ресторана есть летняя терраса.

Оттуда открывается один из лучших видов на Старый город. Там и наша «кинозвезда» Яуниела как на ладони, и узкие улочки Риги.

Авторские блюда и домашний уют от «1221» – прекрасное сочетание, которое ресторан готов подарить и рижанам, и гостям столицы.

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Адрес: Яуниела, 16

Фото: Пресс-фото

2. Ресторан «Equus»

Ресторан «Equus» – это не только элегантный интерьер, открытая кухня, изысканное меню, чайная комната и богатая выбором винотека.

Здесь вы найдете также «секретную террасу» – аккурат на 5-м этаже Pullman Old Riga Hotel. А там – то бранчи, то вечеринки, то еще какие любопытные мероприятия.

Адрес: ул. Екаба, 24

Фото: Пресс-фото

3. Ресторан «Gutenbergs»

С этой террасы открываются очень симпатичные виды – на крыши «пряничных домиков» Старой Риги, на знаменитые церкви и соборы.

Просторная терраса, небольшой фонтанчик, живая музыка и очень вкусная еда – все это к услугам гостей заведения.

Адрес: Домская площадь, 1

Фото: Пресс-фото

4. Ресторан «Avalon»

Заведение прекрасно подходит для бизнес-завтрака, обеда и романтического ужина.

Сезонные латвийские продукты в интересных сочетаниях и с любопытной подачей летом вам предложат отведать на террасе.

Поднимаетесь на крышу одноименной гостиницы - и наслаждаетесь видом на красные черепичные крыши Старого города.

Адрес: ул. 13 Января, 19

Фото: Пресс-фото

5. Ресторан «Le Dome»

Небольшая, но очень уютная

терраса отеля Dome Hotel&Spa не просто красива сама по себе, она обустроена настолько продуманно, что и в прохладные дни, и в дождь здесь тепло и комфортно.

Сделайте перерыв на бизнес-ланч или пригласите вторую половинку на романтический ужин - и вас ждут уникальные изыски от шефа, отличный сервис и замечательный вид на Домский Собор.

Адрес: ул. Миесниеку, 4

Фото: Пресс-фото

6. Ресторан центра отдыха «Lido»

Излюбленное место туристов и семей с детьми.

Национальная кухня, демократичные цены, большой красивый двор со множеством аттракционов и столиками на террасе и в беседке ежедневно привлекают сюда сотни гостей.

Но для каждого в «Лидо» найдется место для трапезы на свежем воздухе.

Aдрес: ул. Краста, 76

Фото: Пресс-фото

7. Центр отдыха под открытым небом «Egle»

Ярмарка мастеров, широкая терраса, бар в стиле латышского кабачка,

местное пиво, сытные порции вкусных блюд, гостеприимная атмсофера, живая музыка и огромная зеркальная ель – все это ждет вас в «Egle».

А по вечерам можно заодно и на концерт популярных латвийских групп попасть.

Aдрес: ул. Калькю, 1а

Фото: Пресс-фото

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