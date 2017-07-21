Испанская жара и Лепс вернули самую красивую девушку Европы в Латвию

Латвийская модель Диана Кубасова, которая весной этого года была признана самой красивой девушкой в Европе, завоевав почетный титул «Мисс Европа 2017», вернулась домой и посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.
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«Почти год я прожила в Барселоне, но три недели назад вернулась в Латвию и очень этому рада.
Когда температура воздуха постоянно 30 градусов и выше, это очень тяжело, гораздо лучше я чувствую себя при такой погоде, которая сейчас стоит в Латвии.
В Испании мне было слишком жарко - перегревались и дом, и машина. (...)
А еще я приехала, чтобы услышать своего любимого исполнителя Григория Лепса. Я стараюсь каждое лето посещать его выступления в Латвии, но в этом году, к сожалению, отдельного концерта не было», - рассказала модель в интервью журналу Privātā Dzīve.
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Кроме того, Диана Кубасова призналась изданию, что победа в столь престижном конкурсе красоты открыла ей возможности для новых интересных путешествий:
«Уже в этом году я была на Каннском кинофестивале. В декабре думаю навестить сестру Симону, живущую за океаном, ну а до тех пор, скорее всего, пробуду в Латвии».
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