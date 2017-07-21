Испанская жара и Лепс вернули самую красивую девушку Европы в Латвию

Латвийская модель Диана Кубасова, которая весной этого года была признана самой красивой девушкой в Европе, завоевав почетный титул «Мисс Европа 2017», вернулась домой и посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

«Почти год я прожила в Барселоне, но три недели назад вернулась в Латвию и очень этому рада.

Когда температура воздуха постоянно 30 градусов и выше, это очень тяжело, гораздо лучше я чувствую себя при такой погоде, которая сейчас стоит в Латвии.

В Испании мне было слишком жарко - перегревались и дом, и машина. (...)

А еще я приехала, чтобы услышать своего любимого исполнителя Григория Лепса. Я стараюсь каждое лето посещать его выступления в Латвии, но в этом году, к сожалению, отдельного концерта не было», - рассказала модель в интервью журналу Privātā Dzīve.

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Кроме того, Диана Кубасова призналась изданию, что победа в столь престижном конкурсе красоты открыла ей возможности для новых интересных путешествий:

«Уже в этом году я была на Каннском кинофестивале. В декабре думаю навестить сестру Симону, живущую за океаном, ну а до тех пор, скорее всего, пробуду в Латвии».

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Turn your face to the sun and the shadows fall behind you. 💗🔆 A post shared by MISS EUROPE 2017 (@dianakubasova) on Jul 21, 2017 at 2:16am PDT





















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Aizvērt Королева красоты Диана Кубасова Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs Diānas Kubasovas privātais arhīvs







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