Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после известия о третьей беременности

Как известно, 4 сентября этого года на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось заявление о том, что 35-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка. С тех пор герцогиня Кембриджская перестала появляться на публике. Однако 10 октября она встретилась с гостями приема, который ее муж и деверь устроили в честь Всемирного дня психического здоровья.

Слухи о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз, в СМИ ходили с самого начала лета. А в сентябре стало известно, что герцогиня Кембриджская действительно беременна.

Однако вскоре после радостной новости выяснилось, что у Кэтрин сильнейший токсикоз, из-за которого ей пришлось отменить все запланированные публичные мероприятия.

Кейт не смогла даже сопроводить в школу принца Джорджа в первый учебный день.

Впрочем, судя по всему, сейчас Миддлтон чувствует себя намного лучше. 10 октября принцы Уильям и Гарри организовали прием в честь Всемирного дня психического здоровья. Члены британской королевской семьи давно уделяют этой теме особенное внимание. Кейт вышла к гостям вместе со своим супругом и деверем.

Для первого за долгое время выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала нежно-голубое кружевное платье, которое дополнила черными туфлями и клатчем.

К слову, фигура Миддлтон за эти несколько недель почти не изменилась, но небольшой животик на некоторых фото с этого мероприятия все же можно рассмотреть.