Три знака Зодиака, которым суждено изменить мир

Кто из 12 знаков Зодиака больше всего предназначен для великих дел? Желание изменить мир – задача трудная, но вполне достижимая. Особенно если вы один из этих тех, кому на роду написано быть двигателем прогресса.

Когда вы думаете обо всем, что происходит сегодня в мире – конфликты между странами, экологические проблемы и даже ненависть между соседями – изменения кажутся невозможными.

Вы наверняка слышали это выражение неоднократно, но изменения начинаются с ВАС. Потому что время перемен – СЕЙЧАС, и нам определенно нужно знать, кто будет лидером?

1. Овен

У этого знака есть определенный драйв, и он умеет заводить и мотивировать людей. Как он это делает? Просто Овен движется к своей цели через что угодно и независимо от того, как его ломает и бьет жизнь. Он ни за что не откажется от своих планов, какие бы стрессы и трудности ни встречались на его пути. Если вы Овен, то вы не только можете рассчитывать на изменение мира в один прекрасный день, но вы также должны быть готовы стать лидером для остальных. Некоторые люди могут думать о вас как о жестком и самовлюбленном человеке, потому что вы ненавидите иметь дело со слабовольными и бесхарактерными личностями. На самом же деле

вы просто знаете, как различать ситуации, которые действительно важны и которые второстепенны. У вас есть отличная способность сконцентрироваться на своих целях и планах и упрямо доводить их до конца.

2. Дева

Истинная Дева всегда максимально задействует свой интеллект, чтобы тщательным образом проанализировать проблемы и ситуации, пока она не найдет самый правильный выход. Вы не из тех, кто все решает на ходу или болтает, не думая, поэтому, когда у вас есть желание менять мир вокруг вас, вы точно знаете, какую роль вам придется играть в этом процессе. Вы долго обдумывали ход перемен, и у вас есть своя, давно разработанная стратегия успеха. Независимо от того, куда направлены ваши усилия - на помощь окружающей среде, людям или технологиям, - масштаб изменений должен быть грандиозным.

С вашими умениями и желанием помогать другим, вы хотите, чтобы процесс шел небыстро, но основательно. И вы намерены всегда быть на передней линии фронта с целью наблюдения за тем, как это происходит.

3. Водолей

Неуемное стремление к инновациям и прогрессу делает Водолея одним из самых важных людей, которые могут изменить мир. Вы всегда стремитесь к изменениям в своей собственной жизни и восхищаетесь выдающимися личностями, которые постоянно меняются, но вот деятельность по изменению мира все же немного отличается. Вы знаете, что это огромный подвиг, и вы готовы без страха смотреть в глаза проблемам и трудностям. В этом вам однозначно помогут ваш уникальный взгляд на жизнь и способность видеть вещи под разным углом.

Вы хотите, чтобы любое изменение, в котором вы участвуете, повлияло не только на ограниченное количество людей и объектов, а приняло поистине массовый, глобальный характер.

И ради этого вы готовы прилагать неимоверное количество своих усилий и времени.

Подготовлено по материалам flytothesky.ru >>>