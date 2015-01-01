43 евро за платье: на благотворительной распродаже выставлены вещи Жанны Фриске

Популярная российская певица Жанна Фриске умерла в 2015 году, а слухи, скандалы и домыслы вокруг ее имени не утихают до сих пор. Но сегодня речь пойдет не об украденных миллионах и не о тайных романах, а о добрых делах, которые Жанна продолжает творить даже после своей смерти.

В начале декабря в Интернет-магазине TheOutlet.ru стартовала традиционная предновогодняя распродажа, вся выручка от которой будет направлена в фонд «Обнаженные сердца».

На этот раз свои вещи на продажу предоставили не только известные дизайнеры, но и российские знаменитости: Наталья Водянова и Яна Рудковская отдали платья, Мария Ивакова — несколько вечерних сумок, Екатерина Варнава — босоножки.

Среди представленных «лотов» можно найти и вещи из гардероба Жанны Фриске.

Как известно, певица еще при жизни активно участвовала в благотворительных проектах, и эта акция стала отчасти продолжением ее добрых дел.

Пресс-служба артистки передала организаторам распродажи короткое черное платье-бюстье Jasmine de Milo, длинное бежевое платье на тонких бретелях 9A Concept, асимметричный наряд Opening Ceremony и прозрачную блузу из коллаборации H&M и Lanvin.

Каждую из вещей, ранее принадлежавших Жанне Фриске, можно купить за 3000 рублей (примерно 43 евро. - Прим. ред).

Фото вещей Жанны Фриске, выставленных на продажу, смотрите здесь >>>

В Москве попрощались с Жанной Фриске: