Яндекс назвал самую популярную в России женщину 2017 года: это не Шурыгина

Специалисты изучили поисковые запросы пользователей и узнали, какие женщины больше всего интересовали россиян в 2017 году.
Специалисты Яндекса на основании статистики запросов пользователей узнали имя самой популярной женщины 2017 года. По мнению юзеров, ей стала оперная певица и вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.
На втором месте расположилась российская певица Юлия Самойлова, которую не пустили на «Евровидение 2017» в Киеве.
Также в списке оказались скандальная звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, Анастасия Волочкова, Анастасия Шубская и другие знаменитости. Примечательно, что в ТОП-10 не оказалось начинающей певицы и ведущей шоу «Дом 2» Ольги Бузовой.
«Десятка» самых популярных женщин 2017 года по версии Яндекса выглядит следующим образом:
1. Мария Максакова
2. Юлия Самойлова
3. Диана Шурыгина
4. Дана Борисова
5. Анастасия Волочкова
6. Анастасия Шубская
7. Равшана Куркова
8. Наталья Шкулева
9. Татьяна Тарасова
10. Брижит Макрон