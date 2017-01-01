Яндекс назвал самую популярную в России женщину 2017 года: это не Шурыгина

Специалисты изучили поисковые запросы пользователей и узнали, какие женщины больше всего интересовали россиян в 2017 году.

Специалисты Яндекса на основании статистики запросов пользователей узнали имя самой популярной женщины 2017 года. По мнению юзеров, ей стала оперная певица и вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.

FOTO: Sputnik/Scanpix

На втором месте расположилась российская певица Юлия Самойлова, которую не пустили на «Евровидение 2017» в Киеве.

Также в списке оказались скандальная звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, Анастасия Волочкова, Анастасия Шубская и другие знаменитости. Примечательно, что в ТОП-10 не оказалось начинающей певицы и ведущей шоу «Дом 2» Ольги Бузовой.

«Десятка» самых популярных женщин 2017 года по версии Яндекса выглядит следующим образом:

1. Мария Максакова

2. Юлия Самойлова

3. Диана Шурыгина

4. Дана Борисова

5. Анастасия Волочкова

6. Анастасия Шубская

7. Равшана Куркова

8. Наталья Шкулева

9. Татьяна Тарасова

10. Брижит Макрон