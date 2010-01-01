Ради Меган Маркл королевская семья идет на то, чего Кейт Миддлтон не заслужила

Судя по всему, родственникам принца Гарри очень понравилась его избранница. Меган Маркл так очаровала королеву Елизавету II, что та даже решила нарушить давнюю традицию и пригласить на празднование Рождества будущую невестку. Интересно, что в свое время Кейт Миддлтон таких поблажек не получала.

Из года в год на Рождество королева Елизавета II и ее родные собираются в Сандрингемском дворце, затем вместе посещают церковную службу, а после обмениваются подарками.

На этом торжестве, как правило, собираются только члены монаршей семьи. Однако в 2017 году к ним присоединится особенная гостья — невеста принца Гарри, 36-летняя актриса Меган Маркл.

Похоже, правительнице Великобритании очень понравилась избранница внука, ведь она даже решила пригласить Меган на семейный праздник.

13 декабря эту информацию подтвердил и официальный представитель Кенсингтонского дворца.

«На Рождество в Сандрингем прибудут герцог и герцогиня Кембриджские, принц Гарри и мисс Маркл», — говорится в сообщении.

Любопытно, что Кейт Миддлтон, уже будучи невестой принца Уильяма, такой чести на удостаивалась. Рождество 2010 года она провела со своими родителями, сестрой Пиппой и братом Джеймсом.

А вот ради Меган Маркл Елизавета II готова пойти на серьезные уступки, даже несмотря на то, что при каждом удобном случае журналисты вспоминают довольно скандальное прошлое звезды сериала «Форс-мажоры», что сильно расстраивает консервативную монархиню.