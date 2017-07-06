Светлана Бондарчук перестала скрывать молодого возлюбленного

После развода с 50-летним Федором Бондарчуком его бывшая супруга Светлана перестала афишировать свою личную жизнь. Однако поклонники уже давно подозревали, что у нее есть бойфренд. На днях источники из окружения экс-жены режиссера рассказали о ее романе.

В марте 2016 года стало известно, что Федор и Светлана Бондарчук расстались после 25 лет брака. Вскоре после этого знаменитый режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, а вот в личной жизни его экс-жены наступило затишье.

Лишь через год интернет-пользователи по косвенным признакам начали догадываться, что у Светланы появился новый возлюбленный.

Однако 49-летняя Бондарчук домыслы фолловеров не комментировала, продолжая публиковать фотографии с шикарными букетами, которые, как предположили ее поклонники, ей дарил таинственный бойфренд.

#burobeauty 💄#займемсякрасотой ❤️ A post shared by VR (@a030aa) on Jul 6, 2017 at 8:51am PDT

В Сети ходили слухи, что избранником экс-жены режиссера стал фотограф Сергей Табунов, но до недавнего времени этому не было подтверждений. На днях журналисты портала StarHit взяли интервью у продюсера Михаила Друяна, который близко знаком со Светланой и ее бойфрендом.

«Очень рад за Свету и Сережу, прекрасная пара. Я всегда восхищаюсь, когда зарождаются новые отношения, ведь большинство людей по жизни одинокие и мечтают найти вторую половинку», — признался Михаил.

Мы на чёртовом крутились колесе 🎡@molchanof A post shared by VR (@a030aa) on Jul 20, 2017 at 8:38am PDT

Сам Табунов не захотел сообщать подробности романа.

«Да что тут рассказывать? Это жизнь», — смущаясь, ответил Сергей на вопросы о романе со Светланой.

Познакомились они, как выяснили журналисты, на одном из светских вечеров. В середине декабря фотограф побывал на дне рождения главного редактора журнала Hello!.

🙌🏾🎼 #terekhovofficial A post shared by VR (@a030aa) on Jul 30, 2017 at 11:07am PDT

«В октябре они вместе летали в Японию, там у Сережи основная работа», — рассказали журналистам в окружении пары. По словам инсайдеров, у Табунова и Бондарчук немало общих друзей: Рената Литвинова, Андрей Киселев, Надежда Оболенцева. Никто из их близких даже не заметил, как начались эти отношения. Влюбленные, как утверждают анонимные источники, понимают друг друга с полуслова.