Василиса Володина: чем опасен 2018 год и как избежать неприятностей

Новый год приносит с собой не только новые возможности, но и новые опасности. Чтобы проблем было как можно меньше, а все задуманное успешно воплощалось в жизнь, необходимо знать, какие неприятности готовит новый этап и как их можно избежать.

Новый год издавна ассоциируется с новыми возможностями, планами и надеждами. Однако многие часто упускают из внимания тот факт, что вместе с положительными явлениями приходят новые трудности и проблемы. Энергетика года не может быть однозначно положительной, а это значит, что каждый новый этап сулит не только победы, но и неприятности и поражения. Чтобы сократить риски и провести год максимально успешно, необходимо подготовиться к возможным трудностям заранее.

Астрологи уже составили прогнозы на 2018 год. Василиса Володина также поделилась своими мыслями по поводу грядущего периода.

В целом ее прогноз позитивен, ведь покровителем 2018 года будет Желтая Земляная Собака — животное, которому в восточном гороскопе соответствует множество положительных качеств и характеристик.

Однако даже при столь положительном влиянии покровителя возможны риски и опасности, которые могут перекрыть путь к успеху и нарушить ваши планы.

Первая опасность касается энергетической уязвимости людей. Собака — животное неконфликтное и доверчивое по отношению к людям, и именно это в 2018 году может привести к проблемам и неприятностям, потому что биополе людей будет уязвимо для негативного вмешательства. Это значит, что повысится восприимчивость к разного рода отрицательным воздействиям: порче, сглазам и даже самосглазу.

Нанести урон энергетике сможет даже банальная зависть знакомого или коллеги, потому что даже слабые энергетические посылы будут восприниматься очень отчетливо.

Все это способно надолго лишить удачи и привести к пагубным последствиям. Чтобы избежать подобных неприятностей и не подвергаться опасности, Василиса Володина советует избегать общения с энергетическими вампирам, не делиться своими планами с посторонними людьми и обзавестись оберегом, который сможет оттолкнуть от вас негативную энергетику.

Вторая опасность менее явная, но все же она может стать серьезным препятствием для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему в 2018 году. Этот год пройдет под покровительством стихии Земли. По словам Василисы Володиной, это хороший знак, ведь земная стихия считается покровительницей материальных благ и ценностей. Однако не лишена она и негативных свойств: земная энергетика очень спокойна и стабильна, поэтому способна повлиять на людей таким образом, что они начнут ощущать лень и пассивность, упускать положительные возможности и закрывать глаза на проблемы вместо того, чтобы решать их.

Это может привести к тому, что год, который потенциально несет в себе множество возможностей и шансов на успех, у многих пройдет впустую.

Чтобы этого не произошло, Василиса Володина рекомендует найти источники позитивной энергии, к которым вы могли бы прибегать каждый раз, когда почувствуете нежелание действовать и двигаться дальше. Таким источником может стать сильный талисман: он ежедневно будет снабжать вас положительной энергией, повышая вашу активность и помогая добиваться успеха.

Третья опасность таится в финансовой и деловой сфере жизни. Дело в том, что в 2018 году ожидается период ретроградности одновременно четырех планет: Юпитера, Сатурна, Нептуна и Плутона. Именно эти планеты влияют на успехи в работе и карьере: Юпитер усиливает интуицию, Сатурн помогает легко решать сложные задачи и просчитывать любую ситуацию наперед, Нептун отвечает за целеустремленность и креативное мышление, а Плутон оказывает поддержку в проявлении лидерских способностей и инициативы.

Когда планеты ретрограды, их влияние меняется с точностью до наоборот, поэтому в 2018 году многие могут столкнуться с серьезными проблемами в работе или бизнесе.

А летом станет ретроградным еще и Меркурий — покровитель финансовой сферы, что может привести к ощутимым денежным затруднениям. Влияние планет не изменить самостоятельно, но от него можно защититься и избежать пагубного воздействия. Для этого Василиса Володина рекомендует обзавестись сильным талисманом, который подарит вам столь необходимую удачу, защитит от серьезных трудностей и поможет преодолеть препятствия на пути к цели.

Как избежать неприятностей в 2018 году

По словам Василисы Володиной, самый простой и эффективный способ защитить себя от проблем и облегчить свой путь к успеху — найти для себя сильный талисман, который способен подарить положительную энергетику и оттолкнуть негатив. Универсальным талисманом, который подойдет абсолютно любому человеку, является красная нить. Василиса получила ее во время путешествия в Иерусалим, и с тех пор ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Астролог советует этот талисман всем, кто хочет добиться успеха и изменить жизнь к лучшему в 2018 году.

Красная нить заряжена в особом месте силы и выполнена из шерсти, которая издревле считается лучшим проводником положительной энергии.

Это прекрасный оберег, который защитит своего владельца от любого негативного вмешательства. Красная нить оттолкнет отрицательную энергию, поможет избежать неудач и найти кратчайший путь к успеху. С таким талисманом можно не бояться проблем: вы с легкостью преодолеете их и справитесь с любой поставленной задачей.