Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 апреля 2018 года

Гороскоп Василисы Володиной приходит на помощь всем, кто сомневается в себе или испытывает проблемы с мотивацией. Периоды беспомощности свойственны представителям всех знакав Зодиака, но вот взять себя в руки удается не каждому.

С 23 по 29 апреля возможно появление проблем у представителей большинства знаков, потому что 22-го числа Плутон стал ретроградным, а немногим ранее и Сатурн отправился «назад».

На этой неделе Венера ослабнет, точнее, полностью потеряет все свои силы из-за перехода в знак Близнецов. Это опасно для некоторых знаков Зодиака. Что касается Солнца и Луны, то оба этих главных космических объекта будут крайне стабильными.

Для Луны это необычно, но на этой неделе только в понедельник и вторник по ее вине могут возникнуть проблемы у некоторых знаков.

Энергетический фон упадет, поэтому силы иссякать будут быстрее, а восстанавливаться медленнее. Начинается период конфликтов и недоразумений, несмотря на то, что разум многих людей будет чистым.

Овен. Овнам звезды советуют придерживаться строгой диеты.

Постарайтесь избегать употребления алкоголя, жирной и острой пищи. Фастфуд тоже будет очень некстати в эти семь дней. Покажитесь врачу, если вас беспокоят какие-то боли, потому что сейчас самое лучшее время для обследований.

В любви вас ждет приятная неделя взаимопонимания и хороших отношений. Конечно, гармония может оказаться хрупкой, так что не стоит надеяться на то, что ваши действия не обратят против вас вашу вторую половинку. Попробуйте оставаться всегда объективными и не критиковать никого из тех, кто вам дорог. Сдерживайте свой характер.

Телец. Тельцам эта неделя принесет много позитивных эмоций, но для настоящего успеха вам придется как следует потрудиться над самими собой. Эти семь дней могут оказаться очень душевными.

Вы постоянно будете искать позитив в окружающих вас событиях и фактах. Зачастую желание видеть во всем лишь хорошее будет вас отбрасывать назад. Чрезмерный оптимизм будет вреден для работы и финансового успеха.

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, вам понадобится нечто большее, чем просто мотивация. Вам потребуются хорошее настроение и поддержка близких людей. Коллективный труд будет самым эффективным.

Близнецы. Близнецам привлечь счастье поможет лишь борьба с комплексами, которые обострятся на этой неделе. Не спешите, когда будете принимать трудное решение, требующее внимания и ответственности. Высокомерие и тщеславие станут самыми опасными для вас чувствами и эмоциями.

Стремление к безраздельной власти погубит вас, а искреннее желание идти другим людям навстречу, наоборот, поможет уйти от проблем. Помогайте окружающим, чтобы они тоже оказывали вам поддержку.

Не переживайте по поводу того, что было в прошлом, — важно лишь то, что есть именно сейчас. Жизнь — это то, что происходит в данный момент.

Рак. Ракам привлечь удачу помогут новые стремления. В вашем подсознании зародятся некоторые новые скрытые процессы, которые окажут невероятно сильное воздействие на вашу духовную связь с близкими, друзьями и второй половинкой. У вас появится лишний энтузиазм, поэтому в бизнесе и в любви вам определенно будет везти. Проблемы могут появиться лишь в монотонной и сложной работе.

Физическая активность будет очень важна, но не стоит перегибать палку, отправляясь в спортзал на слишком долгий срок. Не поднимайте тяжести на этой неделе — больше гуляйте, ходите пешком.

Новые эмоции пойдут вам на пользу, так что самое время отправляться за покупками.

Лев. Пришло время сменить обстановку, потому что единственное, на что способно Солнце в Тельце, — это поддержание вашей индивидуальности. Сбегите от рутины подальше. Можно смело отправляться в отпуск, в путешествие или командировку. Если вы планировали свадьбу на этот период, то вы не прогадали. То же самое касается и встречи с дальними родственниками, старыми друзьями, бывшими одноклассниками.

Это время больших покупок — можно приобретать дорогую бытовую технику, автомобили, квартиры. Звезды не предостерегают вас от оформления ипотеки или кредита. Но будьте осторожны и не давайте взаймы другим людям

— вас могут обмануть. Следите за денежными приметами.

Дева. Девам в ближайшие семь дней следует уделять особое внимание интуиции. Шестое чувство будет обострено в грядущий период. Оно окажется полезным при совершении покупок, при принятии серьезных решений.

Из дел самыми позитивными будут дела домашние — уборка, перестановка мебели. Выбросить старые вещи нужно как можно скорее. Избавляйтесь от хлама, пока есть мотивация.

Не стремитесь к тому, чтобы оставлять рядом с собою людей, которые вам не нужны и которые не нуждаются в вас. Не только старые вещи могут приносить неудачи. Дело в том, что, когда вы общаетесь с теми, кто вам не нравится, вы заряжаетесь негативной энергией.

Весы. Весам этот период времени принесет много проблем в общении с людьми. У вас могут появиться новые враги и недоброжелатели. Конечно, в конфликты вы вступаете редко, но

придется показать свои когти и клыки всем, кто переступит черту в период с 23 по 29 апреля. Это могут быть люди разного возраста и положения, но ни в коем случае не проявляйте неуважения к тем, кто вас старше.

Вас могут провоцировать, но дважды подумайте, прежде чем что-то делать в ответ. Это может плохо сказаться на вашей удаче и достижении успеха. Не стоит играть с законом, нарушая его и пренебрегая им.

Скорпион. Негативная энергетика будет скапливаться на этой неделе в вас, а не выходить наружу. Это очень опасно тем, что может наступить коллапс. Вы можете взорваться, как бомба, обрушив тонны ярости на тех, кто вас любит.

Будьте осторожны с высказываниями во второй половине недели. Слова будут ранить ваших близких в самое сердце, поэтому с их стороны возможны обиды. Эта неделя будет полна недоразумений,

так как Сатурн станет более актуальным со своей ретроградностью, а Плутон почти сразу вольется в свой ритм и заставит вас начать конфликты со всем миром.

Стрелец. Самый лучший талисман для вас на этой неделе — ваша вторая половинка. Друзья и родственники тоже могут оказаться весьма полезными, но вам стоит обращаться за помощью только к тому, кто является для вас самым дорогим человеком на Земле.

Тут у вас может возникнуть желание возразить, но оно вполне понятно, ведь не у всех есть вторая половинка и не у всех гармоничные отношения с любимым человеком. В этом случае можно сделать исключение.

Если вы одиноки, то звезды и планеты помогут вам направить все свои силы на исправление этой ситуации. Какими бы ваши предпочтения в любви ни были, вы с большой вероятностью получите то, что желаете.

Козерог. Козерогам на этой неделе узнать будущее не удастся, поэтому планированием дел заниматься не стоит. Лучше постарайтесь начать какие-то новые дела.

У вас обязательно получится произвести впечатление на других. Более того, вы сможете впечатлить и самих себя. Нужно немного больше стараться, тогда в жизни все примет новый оборот.

Позитивные эмоции могут заставить вас отвернуться от других людей, заперевшись в своем собственном мире, но не стоит стремиться к уединению — бывайте чаще на людях, это полезно в такие периоды.

Водолей. На этой неделе дела амурные станут для вас наиболее актуальными. Привлечь любовь в свою жизнь можно не только вниманием к противоположному полу, но и действиями строго обратными.

Если у вас не получается расположить к себе понравившегося человека, попробуйте тактику игнорирования. Не всегда все последовательно в жизни, так что необходимо уметь идти к своей цели иными путями.

Если вы хотите преуспеть в какой-то из сфер жизни в грядущие семь дней, то вам придется стать бесчувственными. Никто не запрещает вам притворяться, а не быть такими на самом деле. Покажите людям, что вас легко потерять. Это полезно в такие периоды, как этот.

Рыбы. Любовная совместимость на этой неделе часто будет проверяться на прочность. Возможны ссоры, беспричинные обиды, гнев. В отношениях с людьми в целом ситуация может быть очень похожей. Окружающим людям будет гораздо сложнее общаться с вами, а вам — с ними. Это значит, что необходимо будет сторониться неурядиц на работе и оставаться в тени.

Избегайте на этой неделе жадности, позерства, лицемерия со своей стороны. Обманом достичь успеха не получится, потому что люди будут чувствовать его лучше, чем обычно.

Вполне возможно, что у вас сформируется новое мнение относительно принятых ранее планов в сфере финансов.

Повышение энергетики в период с 23 по 29 апреля должно стать для вас основной задачей. Дело в том, что сейчас расход ваших сил, вне зависимости от принадлежности к какому-либо Знаку Зодиака, будет повышенным. Это значит, что нужно правильно и своевременно отдыхать, вести более активный образ жизни и избавляться от ненужных мыслей.