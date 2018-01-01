Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года

Гороскопы помогают преодолевать трудности даже в самые негативные периоды. В любой сфере жизни необходима удача, а советы астрологов помогут ее привлечь и удержать.

Овен

В понедельник и в пятницу планеты-помощники Овнов, Марс и Плутон, будут весьма активными. Работа потребует от вас больше самоотдачи, но и положительные результаты, возможно, появятся значительно быстрее. В эти дни можно заниматься спортом и обучением, потому что память будет работать лучше.

Венера, антагонист Овнов, тоже будет активной 16 и 20 июля, но Марс и Плутон будут ее подавлять. А вот в воскресенье она окажется в секстиле с Юпитером. Благодаря этому аспекту

последний день предстоящей недели окажется очень опасным для всех, кто планировал посвятить его работе. Продуктивность может упасть до нуля, а утомляемость повысится.

Могут появиться назойливые бытовые проблемы, неурядицы в любви. Не меняйте обстановку вокруг себя 22 июля — общайтесь с проверенными людьми и побольше отдыхайте.

Телец

В последние три дня недели дружественная Тельцам Луна будет слабее обычного из-за пребывания в знаке Скорпиона. С 20 по 22 июля астрологи рекомендуют меньше времени проводить в одиночестве. Заручитесь поддержкой близких и друзей. Энтузиазм и мотивация в работе могут поубавиться, так что на этом фронте может начаться период застоя.

Другой ваш помощник, Венера, сможет нейтрализовать воздействие планет-антагонистов и сделать понедельник поистине удачным и светлым днем. Она будет очень мощной в аспекте с Марсом, поэтому

ваша энергетика увеличится, равно как и удача. Это будет день изменений на любом уровне. Можно смело отправляться в путешествия, командировки, развлекательные поездки.

Близнецы

Единственный по-настоящему положительный и мощный день для вас на этой неделе — понедельник. Меркурий, ваш наставник, окажется в двойном усиливающем аспекте с Сатурном и Плутоном. Это может привести к возникновению благоприятных условий для труда, переговоров и новых знакомств. В любви успех будет сопутствовать представителям вашего знака почти весь день, особенно вечером.

Нептун, ваш враг, будет активен 20 июля, а Юпитер, не менее опасный и враждебно настроенный, будет актуален 22 июля.

У вас могут появиться проблемы как с творческой реализацией, с работой, так и с отношениями. Вы можете стать чрезмерно ревнивыми. Окружите себя заботами и обязанностями, чтобы отвлечься от негативных мыслей.

Рак

Из всех дней только воскресенье окажется наиболее удачным для вас. Юпитер, ваша планета-помощник, будет в положительном аспекте с Венерой. Это приведет к появлению новых идей, повышению мотивации. Вы можете стать излишне амбициозными, но это не страшно. Главное — идти к своим целям. Многие Раки смогут познать секрет счастья, который так долго ускользал от вас.

16 и 20 июля — дни силы Марс и Сатурна, враждебных вашему знаку планет.

Попробуйте избегать в эти дни воспоминаний о прошлых ошибках. Любой самоанализ в итоге спровоцирует проблемы и неуверенность в себе. Постарайтесь не думать о том, как исправить прошлое — устремите свой взгляд в будущее.

Лев

Львам только в понедельник улыбнется удача, потому что дружественный Плутон в этот день будет в позитивном аспекте с Меркурием. 16 июля может оказаться самым продуктивным днем для тех, кто занят в сфере искусства и творчества.

Проблемы, с которыми вы столкнетесь, могут сделать вас значительно мудрее и сильнее, потому что в такие дни не бывает ничего случайного. Вселенная поможет вам стать лучше и понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

20 июля два ваших врага, Сатурн и Нептун, сойдутся в усиливающем аспекте — квинтиле. Благодаря такому союзу этим планетам будет гораздо проще лишить вас удачи. Мощная негативная энергетика может сделать Львов более импульсивными, агрессивными, апатичными. В вас могут проснуться старые страхи, которые, как вам казалось, давно отступили.

Дева

Очень опасными днями для Дев могут стать 20 и 22 июля. Венера, Юпитер и Нептун, ваши антагонисты, сделают все возможное, чтобы насолить вам.

Важные дела могут сорваться, а стремление идти вперед — полностью пропасть. Не будьте слишком категоричными к себе и окружающим в эти дни — дайте свободу всем, кого любите.

Важные встречи и свидания лучше отложить.

Меркурий, покровитель Дев, будет очень мощным в понедельник. Этот день откроет вам новые возможности. Можно посвятить его новым знакомствам, флирту и любви, а можно с головой уйти в дела и работу. Так или иначе, но первый день недели может задать темп всем последующим дням, так что не упустите удачу.

Весы

16 и 20 июля антагонист Весов Марс будет сильнее, чем обычно. Это значит, что в понедельник и пятницу опасность может подстерегать вас на каждом шагу.

Ваши худшие черты характера могут проявить себя, что отпугнет удачу в любви, делах и бизнесе. Старайтесь следить за своим эмоциональным состоянием. Сконцентрировавшись на делах, вы сможете справиться с импульсивностью.

В воскресенье Венера, ваша планета-наставник, будет очень мощной. Именно 22 июля можно будет взглянуть назад и оценить то, что вам удалось или не удалось сделать за прошедшее время. Удача будет сопутствовать Весам, поэтому можно смело заняться самоанализом, разбором ошибок, долгосрочным планированием и покупками.

Скорпион

Эта неделя будет для Скорпионов невероятно позитивной. Враждебная вам Луна в пятницу, субботу и воскресенье потеряет большую часть своей энергетики из-за пребывания в вашем знаке Зодиака.

В это время астрологи рекомендуют заняться работой и любовными делами, потому что ваша уверенность в себе возрастет, появится оптимизм, исчезнут скрытые негативные процессы в вашем сознании.

Займитесь развитием интуиции — больше трудитесь интеллектуально, повышайте энергетику, не сидите без дела. Шестое чувство может спасти вас от фиаско.

Ваш наставник Сатурн будет невероятно мощным в понедельник. Его будет усиливать позитивный аспект с Меркурием. 16 июля может стать днем перемены ценностей, повышения самостоятельности и трудоспособности. Многих Скорпионов будут ждать новые достижения. Вы сможете укрепить позиции в тех областях, которые считаете приоритетными.

Стрелец

Источником энергии и жизненной силы для вас на этой неделе может стать Юпитер или Нептун. Эти планеты — помощники и наставники Стрельцов. Их силы будут максимальными 20 и 22 июля.

Постарайтесь сделать все возможное в эти дни, чтобы не терять ментальной связи с людьми, которые вас поддерживают. Это будут прекрасные дни для укрепления дружбы и любви, для коллективной работы.

Негативный Меркурий будет опасен только в понедельник. 16 июля — день больших трудностей, волнений, осознания прошлых ошибок, грубости и вынужденного одиночества. Чтобы хоть как-то пережить эти проблемы, Стрельцам потребуется больше жизненных сил и психологической выносливости, поэтому следите за своим самочувствием.

Козерог

Козерогам на этой неделе следует опасаться влияния Юпитера. Он будет силен в воскресенье, поэтому выходной день желательно провести в уединении и отдыхе. Поднять настроение 22 июля вам поможет смена обстановки, поход по магазинам, долгосрочное планирование.

Марс и Сатурн, главные помощники Козерогов, будут очень активными 20-го числа. Их одновременное усиление поможет вам завершить самые важные дела.

Не откладывайте ничего на потом в этот день — старайтесь браться за все, что предложит вам судьба. Астрологи советуют быть дипломатичнее — это поспособствует появлению уважения со стороны коллег, друзей, второй половинки.

В этот день возможны поступления средств, обнаружение новых источников дохода.

Водолей

Водолеям удача может улыбнуться 16 и 20 июля, когда благоприятный Сатурн будет усилен позитивными аспектами с другими планетами. Это будут прекрасные дни для осознания своего предназначения, реализации энергетического потенциала, который заложен в вас с рождения, а также для активного отдыха, общения и флирта.

По-настоящему опасных дней на этой неделе у Водолеев не будет.

В целом энергетика планет-антагонистов и планет-помощников будет блокироваться друг другом. В такие периоды можно смело начинать отдых, искать вторую половинку. А вот на работе потребуются внимательность и осторожность.

Рыбы

Только в понедельник враждебный Меркурий сможет насолить вам. Поскольку эта планета ведает общением и обучением, именно в этих сферах у вас могут начаться серьезные проблемы. Возможны стычки с врагами и недоброжелателями. Восстановить силы и энергию после неприятного общения поможет концентрация на домашних делах и привычных проблемах, на творчестве. Обучение лучше отложить, потому что негативный Меркурий в понедельник может вызвать проблемы с памятью.

20 и 22 июля — дни силы Венеры, одной из ваших планет-покровителей. Эти дни будут самыми позитивными на неделе, так что постарайтесь посвятить их делам, которые доставляют вам удовольствие.

Астрологи советуют сменить обстановку в пятницу, а в воскресенье заняться домашними делами, планированием и покупками.