Съемочную площадку "Дома-2" могут снести

Последние годы так называемая поляна "Дома-2" находится около элитного коттеджного поселка Летова Роща. В 2014 году участок площадью почти 3 гектара купили структуры бизнесмена Александра Карманова - одного из крупнейших поставщиков труб для госкомпании "Транснефть", который в том же году получил права на выпуск шоу.

По данным источника издания в мэрии, трасса проектировалась, когда никаких строений на территории еще не было. В начале 2018 года по решению Градостроительно-земельной комиссии под председательством мэра Москвы Сергея Собянина на участок, где находится "поляна" телестройки, устанавливается сервитут.