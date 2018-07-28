Съемочную площадку "Дома-2" могут снести

Съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве может пойти под снос ради строительства дороги от Саларьево до деревни Марьино. А вместо "лобного места", где участники программы решают, кого выгнать, должна остановка скоростного трамвая.
Последние годы так называемая поляна "Дома-2" находится около элитного коттеджного поселка Летова Роща. В 2014 году участок площадью почти 3 гектара купили структуры бизнесмена Александра Карманова - одного из крупнейших поставщиков труб для госкомпании "Транснефть", который в том же году получил права на выпуск шоу.
По данным источника издания в мэрии, трасса проектировалась, когда никаких строений на территории еще не было. В начале 2018 года по решению Градостроительно-земельной комиссии под председательством мэра Москвы Сергея Собянина на участок, где находится "поляна" телестройки, устанавливается сервитут.
Это значит, что государство может ограничивать использование земель, рядом с которыми идет строительство. Судя по проектным документам, дом, где живут участники программы, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание, где работает съемочная группа, придется снести. В компании, производящей "Дом-2", заявили, что не знают о строительстве трассы, но признали, что при таком соседстве продолжать съемки будет невозможно. Там также сообщили, что на площадке уже слышно вырубку леса.