Сб, 28.07.2018
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Декларации о доходах: СГД выплатила уже 115 млн евро

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и. о. руководителя СГД Даце Пелека

ФОТО: LETA

Годовые декларации о доходах с марта до начала июля в Службу госдоходов (СГД) подали 806 тысяч жителей, сообщила в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" и. о. руководителя СГД Даце Пелека.

СГД выплатила уже 115 млн евро переплаченного подоходного налога с населения - на 36 млн больше, чем в прошлом году.

В 2020 году СГД закончит выполнение домашнего задания по внедрению новой системы, которая максимально упростит жителям и предпринимателям подготовку данных деклараций о доходах, отметила Пелека.

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