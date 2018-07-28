Декларации о доходах: СГД выплатила уже 115 млн евро
27 июля 2018, 10:28
Годовые декларации о доходах с марта до начала июля в Службу госдоходов (СГД) подали 806 тысяч жителей, сообщила в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" и. о. руководителя СГД Даце Пелека.
СГД выплатила уже 115 млн евро переплаченного подоходного налога с населения - на 36 млн больше, чем в прошлом году.
В 2020 году СГД закончит выполнение домашнего задания по внедрению новой системы, которая максимально упростит жителям и предпринимателям подготовку данных деклараций о доходах, отметила Пелека.