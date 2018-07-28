Роналду спасся от тюрьмы

По информации издания, футболист, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, будет приговорен к двум годам лишения свободы, однако за решетку не попадет. По условиям сделки, в обмен на признание себя виновным и выплату штрафа размером в 19 миллионов евро Роналду будет назначен лишь условный срок.

10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе 33-летнего португальского нападающего в «Ювентус». В Италии Роналду будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.