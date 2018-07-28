Секс-символ Comedy Woman рассказала, почему раньше ее 20 кг лишнего веса не бросались в глаза

Глядя сейчас на сногсшибательную Екатерину Варнаву, сложно поверить, что и она сталкивалась с проблемой лишнего веса. Как утверждает 33-летняя артистка, ей пришлось избавляться от 20 килограммов.

"Я в какой-то момент отказалась принимать себя такой, какая была. Посмотрела со стороны на фотографии и свое изображение в телевизоре и сильно себе не понравилась",

— предалась воспоминаниям актриса в интервью изданию "Собеседник".

По словам Екатерины, многие не замечали у нее лишний вес по достаточно простой причине. Из-за высокого роста (175 см) и спортивного телосложения лишние килограммы у Кати распределялись вполне равномерно, и создавалось ощущение упитанности, но не откровенной полноты.

С целью похудеть Варнава записалась в тренажерный зал и пересмотрела свое питание.

Сейчас актриса не представляет свою жизнь без спорта и регулярных физических нагрузок. Также Катя пересмотрела свое питание, став практически стопроцентной вегетарианкой — исключение она по настроению делает только для молочных продуктов и яиц. Впрочем, иногда, как и у любой женщины, у нее случаются срывы:

"Могу съесть сразу двухлитровую банку домашних малосольных огурцов или ведерко мороженого — с этим бороться не могу пока что, не хватает силы воли".

Кроме того, Варнава призналась, что именно похудение спровоцировало волну слухов о том, что она сделала множество пластических операций.

"Я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда все поймете", — парирует актриса.

Согласитесь, после такой колоссальной работы над собой звезда Comedy Woman вместе с лишними килограммами будто скинула и десяток лет. Поэтому мы не удивлены, что многие недоброжелатели сразу заговорили о пластике. А как вам сейчас фигурка актрисы?

#фэшноракул A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jul 16, 2018 at 11:45am PDT