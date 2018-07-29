В автоаварии в США погиб латвийский баскетболист

По сообщениям полиции, водитель автомобился проигнорировал знак Stop и врезался в ограждение, а затем в дерево. Зейдакс не был пристёгнут ремнём безопасности и скончался на месте происшествия.

Пока нет информации о том, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Полиция уже оповестила о трагическом происшествии семью Зейдакса.

После окончания обучения в США, Зейдакс вернулся в Латвию и начал играть в составе баскетбольной команды бизнес-школы Turība. Позже он перешёл в "Вентспилс", но стать основным игроком команды ему так и не удалось.

В сезоне 2014/2015 года Кристерс Зейдакс отправился в Эстонию и присоединился к команде "Тико Рапла". Начало сезона стало для него очень удачным - в октябре Зейдакс был признан лучшим игроком Балтийской баскетбольной лиги и чемпионата Эстонии.

После удачного начала сезона карьера Зейдакса пошла на спад. Баскетболист был уличён в употреблении марихуаны и получил двухлетнюю дисквалификацию. С тех пор о жизни спортсмена было достаточно мало информации. Последние годы он проживал в США.