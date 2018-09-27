Названа смертельная опасность электронных гаджетов

Специалисты Исследовательского института CHEO обнаружили негативное воздействие смартфонов и планшетов на развитие детей и подростков. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые считают, что электронные гаджеты ухудшают мозговую активность детей и затормаживают нормальное развитие организма.
Злоупотребление гаджетами приводит к расстройству сна и нервной системы в целом.
Специалисты провели исследование среди детей, которые слишком много пользуются смартфонами и планшетами. Оказалось, что их умственные способности ниже нормы и они страдают общим ухудшением самочувствия.
Ранее ученые доказали опасность смартфонов из-за голубого свечения экранов. Оно вызывает образование токсичного вещества в сетчатке. Также Корреспондент писал о том, что названа главная причина смертей в мире.