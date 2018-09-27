Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Названа смертельная опасность электронных гаджетов

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Смартфон LG G3

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Специалисты Исследовательского института CHEO обнаружили негативное воздействие смартфонов и планшетов на развитие детей и подростков. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые считают, что электронные гаджеты ухудшают мозговую активность детей и затормаживают нормальное развитие организма.

Злоупотребление гаджетами приводит к расстройству сна и нервной системы в целом.

Специалисты провели исследование среди детей, которые слишком много пользуются смартфонами и планшетами. Оказалось, что их умственные способности ниже нормы и они страдают общим ухудшением самочувствия.

Ранее ученые доказали опасность смартфонов из-за голубого свечения экранов. Оно вызывает образование токсичного вещества в сетчатке. Также Корреспондент писал о том, что названа главная причина смертей в мире.

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