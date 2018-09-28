Три игрока "Динамо" получили травмы в матче против "Сочи"

Все три игрока не смогли закончить домашний матч против хоккейного клуба "Сочи", в котором рижане потерпели поражение - 1:4.

Американский нападающий Макмиллан освежил свою старую травму, а защитнику Зиле в ногу угодила шайба, из-за чего тот вынужден был закончить матч против "Сочи". Что касается Редлихса, то тот получил повреждение в эпизоде, когда шайба угодила ему в ухо.

Судя по всему, все трое не смогут принять участие в следующем домашнем матче "Динамо" против астанинского "Барыса", который состоится 29 сентября.

На лёд не сможет выйти также защитник Увис Балинскис и опытный нападающий Гинтс Мейя, которые также восстанавливаются после полученных ранее травм.