Три игрока "Динамо" получили травмы в матче против "Сочи"

Хоккеисты рижского "Динамо" Кристапс Зиле, Брендон Макмиллан и Микелис Редлихс получили повреждения, из-за которых, скорее всего, пропустят следующий матч в рамках КХЛ.
Все три игрока не смогли закончить домашний матч против хоккейного клуба "Сочи", в котором рижане потерпели поражение - 1:4.
Американский нападающий Макмиллан освежил свою старую травму, а защитнику Зиле в ногу угодила шайба, из-за чего тот вынужден был закончить матч против "Сочи". Что касается Редлихса, то тот получил повреждение в эпизоде, когда шайба угодила ему в ухо.
Судя по всему, все трое не смогут принять участие в следующем домашнем матче "Динамо" против астанинского "Барыса", который состоится 29 сентября.
На лёд не сможет выйти также защитник Увис Балинскис и опытный нападающий Гинтс Мейя, которые также восстанавливаются после полученных ранее травм.
В этом сезоне Зиле в 11 матчах не отличился забитыми голами, а Макмиллан и Редлихс забросили по одной шайбе.