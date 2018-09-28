Сб, 29.09.2018
Времена, которые мы переживаем, тяжелые и сложные. Многим кажется, что христиане все меньше могут на что-либо повлиять, так как распространяется изоляционизм и логика индивидуализма, однако нам нужно выступить против этого, мы не можем допустить, чтобы нас охватил страх. Папа римский Франциск

Три игрока "Динамо" получили травмы в матче против "Сочи"

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Микелис Редлихс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Хоккеисты рижского "Динамо" Кристапс Зиле, Брендон Макмиллан и Микелис Редлихс получили повреждения, из-за которых, скорее всего, пропустят следующий матч в рамках КХЛ.

Все три игрока не смогли закончить домашний матч против хоккейного клуба "Сочи", в котором рижане потерпели поражение - 1:4.

Американский нападающий Макмиллан освежил свою старую травму, а защитнику Зиле в ногу угодила шайба, из-за чего тот вынужден был закончить матч против "Сочи". Что касается Редлихса, то тот получил повреждение в эпизоде, когда шайба угодила ему в ухо.

Судя по всему, все трое не смогут принять участие в следующем домашнем матче "Динамо" против астанинского "Барыса", который состоится 29 сентября.

На лёд не сможет выйти также защитник Увис Балинскис и опытный нападающий Гинтс Мейя, которые также восстанавливаются после полученных ранее травм.

В этом сезоне Зиле в 11 матчах не отличился забитыми голами, а Макмиллан и Редлихс забросили по одной шайбе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ