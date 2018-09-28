Существуют десятки разных способов приготовления этого лакомства: можно запекать яблочки со сметаной и сахаром, можно использовать мед или карамель. С этим фруктом отлично сочетаются сухофрукты (чернослив, курага и пр.), орехи (особенно грецкие, миндаль и кешью) и ягоды (клюква, брусника, малина и др.).

А вот приготовленный по этому рецепту десерт абсолютно точно понравится любителям ярких вкусов. А еще это невероятно ароматное и нежное лакомство просто идеально подойдет для прохладного осеннего дня.

Обязательно попробуйте!

Ингредиенты: 4 крупных яблока, 2 апельсина, 100 г коричневого сахара, 50 г грецких орехов, 50 г изюма, 60 г сливочного масла, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. молотого имбиря, 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, мед по вкусу.

Приготовление:

1. Изюм промойте и запарьте кипятком на 10 минут, после чего просушите, используя бумажное полотенце.

2. Орехи слегка раздробите при помощи ступки. Но не измельчайте в пыль.

3. В отдельной емкости смешайте сахар, специи, изюм и орехи.

4. Растопите на медленном огне масло и влейте в смесь.

5. У вымытых и просушенных яблок срежьте верхушки и извлеките мякоть.

Выложите яблоки в форму для запекания и заполните начинкой. Полейте свежевыжатым апельсиновым соком.

6. Выпекайте при температуре 190 градусов 20–40 минут (в зависимости от крупности). Готовые яблоки полейте медом.