Печеные яблоки – один из самых простых и в то же время невероятно вкусных и полезных десертов, отмечает Sobesednik.ru и предлагает рецепт приготовления этого блюда.
Существуют десятки разных способов приготовления этого лакомства: можно запекать яблочки со сметаной и сахаром, можно использовать мед или карамель. С этим фруктом отлично сочетаются сухофрукты (чернослив, курага и пр.), орехи (особенно грецкие, миндаль и кешью) и ягоды (клюква, брусника, малина и др.).
А вот приготовленный по этому рецепту десерт абсолютно точно понравится любителям ярких вкусов. А еще это невероятно ароматное и нежное лакомство просто идеально подойдет для прохладного осеннего дня.
Обязательно попробуйте!
Ингредиенты: 4 крупных яблока, 2 апельсина, 100 г коричневого сахара, 50 г грецких орехов, 50 г изюма, 60 г сливочного масла, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. молотого имбиря, 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, мед по вкусу.
Приготовление:
1. Изюм промойте и запарьте кипятком на 10 минут, после чего просушите, используя бумажное полотенце.
2. Орехи слегка раздробите при помощи ступки. Но не измельчайте в пыль.
3. В отдельной емкости смешайте сахар, специи, изюм и орехи.
4. Растопите на медленном огне масло и влейте в смесь.
5. У вымытых и просушенных яблок срежьте верхушки и извлеките мякоть.
Выложите яблоки в форму для запекания и заполните начинкой. Полейте свежевыжатым апельсиновым соком.
6. Выпекайте при температуре 190 градусов 20–40 минут (в зависимости от крупности). Готовые яблоки полейте медом.
Подавайте горячие яблоки с шариком ванильного мороженого или пломбира! Получается просто невероятно вкусно!