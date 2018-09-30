Российский предприниматель хочет установить на Эспланаде панорамное колесо

Принадлежащее гражданину России ООО "Advance Connect" в августе этого года обратилось в Рижскую думу с просьбой сдать в аренду территорию на Эспланаде, чтобы установить там публично доступное панорамное колесо, сообщил агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.