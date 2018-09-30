Вс, 30.09.2018
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Российский предприниматель хочет установить на Эспланаде панорамное колесо

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Листопад на Эспланаде

ФОТО: AFI

Принадлежащее гражданину России ООО "Advance Connect" в августе этого года обратилось в Рижскую думу с просьбой сдать в аренду территорию на Эспланаде, чтобы установить там публично доступное панорамное колесо, сообщил агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.

Предприниматель хочет установить панорамное колесо высотой 55 м и для этой цели взять в аренду территорию площадью 800 кв.м.

Пока что самоуправление не приняло ни положительного, ни отрицательного решения.

По данным "Firmas.lv", 92,08% предприятия принадлежит россиянину Михаилу Абрамову, остальное - латвийскому гражданину Александру Озолиньшу.

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