Российский предприниматель хочет установить на Эспланаде панорамное колесо
30 сентября 2018, 10:17
Принадлежащее гражданину России ООО "Advance Connect" в августе этого года обратилось в Рижскую думу с просьбой сдать в аренду территорию на Эспланаде, чтобы установить там публично доступное панорамное колесо, сообщил агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.
Предприниматель хочет установить панорамное колесо высотой 55 м и для этой цели взять в аренду территорию площадью 800 кв.м.
Пока что самоуправление не приняло ни положительного, ни отрицательного решения.
По данным "Firmas.lv", 92,08% предприятия принадлежит россиянину Михаилу Абрамову, остальное - латвийскому гражданину Александру Озолиньшу.