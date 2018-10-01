В Британии появилась статуя разъяренного Трампа, угрожающего ребенку

Как отмечается, скульптурная группа установлена в деревне Грейт-Миссенден и связана с 30-летием, прошедшим спустя публикации повести «Матильда» британского писателя Роальда Даля, который многие годы жил и работал в деревне, передает Gazeta ru .

Согласно сюжету, Матильда противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Проведенный в связи с установкой скульптуры опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.