Пн, 1.10.2018
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В Британии появилась статуя разъяренного Трампа, угрожающего ребенку

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ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

В Великобритании появилась статуя разъяренного президента США Дональда Трампа, нависшего над маленькой девочкой. Об этом пишет The Bailiwick Express.

Как отмечается, скульптурная группа установлена в деревне Грейт-Миссенден и связана с 30-летием, прошедшим спустя публикации повести «Матильда» британского писателя Роальда Даля, который многие годы жил и работал в деревне, передает Gazeta ru.

Согласно сюжету, Матильда противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Проведенный в связи с установкой скульптуры опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.

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