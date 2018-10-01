Дана Борисова призналась, что общалась с мужчинами за деньги

В последнее время Дана Борисова стараются как можно реже говорить о прошлом. Телеведущая отказалась от вредных привычек и начала новую жизнь. Однако в новом выпуске программы «Звезды сошлись» Дана все-таки решила рассказать об ошибках, которые совершала раньше. Оказалось, она встречалась с богатыми мужчинами и даже периодически вступала с ними в интимную связь.