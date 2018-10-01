Пн, 1.10.2018
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Дана Борисова призналась, что общалась с мужчинами за деньги

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Дана Борисова

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Дана Борисова стала гостьей программы «Звезды сошлись». В студии телеведущая сделала неожиданное признание, которое удивило ее многочисленных поклонников. 

В последнее время Дана Борисова стараются как можно реже говорить о прошлом. Телеведущая отказалась от вредных привычек и начала новую жизнь. Однако в новом выпуске программы «Звезды сошлись» Дана все-таки решила рассказать об ошибках, которые совершала раньше. Оказалось, она встречалась с богатыми мужчинами и даже периодически вступала с ними в интимную связь. 

«Могу сказать, что были отношения, где во главе угла стояла материальная выгода. Да, я общалась с мужчиной за деньги. Да, были встречи, но не так много. Не вижу смысла скрывать, что было», — вспомнила Дана. 

Телеведущая не стала скрывать, что вступала в сексуальные связи с мужчинами ради денег, при этом она уточнила, что платили ей десятки тысяч долларов. Одна из гостей намекнула, что подобное поведение может быть приравнено к проституции.

«Любые бонусы за предоставление сексуальных услуг, роль это, работа или квартира — это все проституция. Вопрос в том, что это трагедия, психологический слом, потому что спать с тем, кто тебе не нравится, это пытка», — заявила Мария Арбатова.

Дана согласилась, что просыпаться рядом с нелюбимым мужчиной ей действительно было «мерзко». 

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